Казахстанские зрители высоко оценили кыргызскую драму "Пейіш"

Подъем, который сегодня переживает кинематограф на всем пространстве Центральной Азии, очевиден и профессионалам этой области, и обычным зрителям. Люди, которые приходят в кинотеатры, "голосуют карманом" за особенно понравившиеся фильмы.

В этом отношении особенно интересна пронзительная история кыргызского режиссера Руслана Акуна под называнием "Пейіш. Жұмақ ананың табанының астында" ("Рай под ногами матери").



Драма "Пейіш", поднимающая острые социальные проблемы, универсальные для любого общества, стартовала в кинотеатрах нашей страны 21 марта, в самом начале празднования восточного нового года Наурыз. По словам экспертов, фильм сразу же покорил казахстанского зрителя.





"За 21 и 22 марта, первые дни показов, фильм в кинотеатрах Казахстана собрал более 160 миллионов тенге. Это рекорд, такого из кинематографистов Центральной Азии еще никто не добивался. Более того, фильму "Пейіш" в коммерческом плане уступают в дни празднования Наурыза даже голливудские блокбастеры. Радует, что казахстанские, кыргызские, узбекские кинематографисты имеют такой успех у зрителя, а их киноработы становятся событиями не только национального, но и вслед за казахстанскими фильмами, собирающими большую кассу в кинотеатрах, и наши соседи, кыргызские кинопроизводители, выпустили фильм, который вызывает огромный интерес у казахстанского зрителя".

В главных ролях драмы "Пейіш" режиссер Руслан Акун снял талантливых кыргызских актеров – Эмиля Эсеналиева и Анаркул Назаркулову. Фильм рассказывает удивительную историю 35-летнего Адиля, человека с особенностями развития и разумом 8-летнего ребенка. Адиль живет в небольшом селе со своей 75-летней матерью, Райхан апа, которая всегда говорит Адилю, что его Всевышний любит по-особому, и потому он попадет прямиком в рай. Но Адиль не хочет в рай без своей мамы, и для выполнения этой мечты он решает отвести маму пешком в священный город Мекку.

Это история о силе материнской любви к своему простодушному и упорному сыну, о том, что только доброта и открытое сердце людей любых национальностей помогут человечеству преодолеть трудности. Фильм погружает зрителей в удивительные пейзажи и культурные особенности разных регионов. По сюжету, герои фильма проходят через Узбекистан, Казахстан, Турцию, Азербайджан, Сирию, минуя самые разные препятствия. В Казахстане, например, им помогают жители Туркестана, обычные казахи, которые от души сочувствуют путникам и поддерживают их.

Смысл фильма – показать силу мечты и любовь к матери, самое святое, что может быть в душе любого человека. Это очень красивая, эмоциональная картина о пути к своей цели. Мы видим, как зрители в Алматы, Астане, Шымкенте и других городах плачут во время просмотра и выходят из кинозала с задумчивыми, посветлевшими лицами.