"Я работаю с голосом – значит, я работаю с правдой": Юлия Баранчук о голосах, которые остаются с нами навсегда

Музыка Disney давно стала частью детства миллионов зрителей по всему миру. Но за каждым знакомым голосом, песней и эмоциональной сценой стоит огромная работа людей, которые делают истории ближе к зрителю на его родном языке.

Юлия Баранчук – креативный директор, руководитель отдела локализации и музыкальных проектов Disney, охватывающего Россию, Казахстан, страны СНГ, Монголию и Израиль – уже почти два десятилетия занимается тем, чтобы персонажи Disney говорили, пели и чувствовали на языке своей аудитории. За эти годы она участвовала в тысячах проектов, которые суммарно посмотрели свыше 290 миллионов зрителей в СНГ.

В интервью для Zakon.kz она рассказала, почему Казахстан занимает особое место в ее профессиональной жизни, как проходят кастинги голосов Disney, может ли искусственный интеллект заменить актеров дубляжа и почему некоторые моменты в ее работе до сих пор доводят ее до слез.

Казахстан умеет слышать музыку по-настоящему

Одним из важных партнеров Disney-концертов в регионе Юлия называет компанию Wonderstage. По ее словам, такие проекты требуют не только высокого уровня организации, но и настоящей любви к музыке и зрителю.

"Для меня особенно ценно, что в Казахстане Disney-концерты воспринимаются не просто как концертное событие, а как живой эмоциональный контакт с аудиторией. Когда музыка, оркестр, вокалисты, хор, экран и зал соединяются в одном дыхании – это совершенно другой уровень зрительского опыта", – говорит Баранчук.

Она подчеркивает, что Казахстан давно стал для нее особенным рынком.

"Казахстанская аудитория не просто любит Disney – она умеет слышать музыку по-настоящему. Это очень редкое и очень ценное качество".

Отдельно она отмечает вклад продюсеров и организаторов, работающих над концертами Disney в стране, включая продюсера Дину Кистаубаеву, дирижера Александра Белякова и всю команду проекта.

"Локализация – это не перевод. Это эмоция".

Фото: из личного архива Юлии Баранчук

По словам Юлии, главная задача Disney – не просто сделать контент доступным, а создать ощущение, что история действительно говорит со зрителем на его языке.

"Для меня хорошая локализация – это момент, когда ребенок в зале смеется, поет или переживает историю так, как будто она изначально была создана и для него тоже".

Особое значение локализация имеет именно в Казахстане из-за сильной культурной идентичности, музыкальной традиции и растущего интереса к контенту на казахском языке.

"Наша задача – сохранить оригинальную идею, юмор, драматургию и музыку, но сделать их эмоционально естественными для казахстанского зрителя".

По ее словам, именно поэтому для Disney важны не только фильмы, но и концертные форматы, где знакомые истории оживают через местных артистов и живое исполнение.

Как Disney выбирает голоса персонажей

Один из самых интересных процессов – кастинг голосов. И, как говорит Баранчук, здесь недостаточно просто найти человека с "похожим тембром".

"Мы ищем актера, который сможет прожить персонажа на родном языке зрителя так естественно, чтобы дубляж стал практически незаметным".

При выборе учитывается все: актерская техника, эмоциональность, музыкальность, чувство ритма, вокальные данные и способность работать в синхроне с оригиналом.

"Если в голосе нет правды, то зритель это почувствует. Особенно дети. Они моментально слышат фальшь".

По ее словам, иногда локализованная версия может даже приобрести собственную эмоциональную силу.

"Когда локализованная версия становится культурным явлением, это и есть тот момент, когда история действительно стала своей".

Казахская версия "Тайны Коко" – один из таких примеров. По словам Юлии, это была редкая работа, где музыка, язык, голоса и культурная точность сложились в нечто по-настоящему уникальное. "Такой дубляж не просто повторяет оригинал – он открывает историю для зрителя через свою собственную интонацию".

О казахстанских голосах и артистах

Отдельно Юлия Баранчук говорит о казахстанских исполнителях, с которыми ей довелось работать или за которыми она наблюдает.

"В Казахстане есть не только хорошие голоса – здесь есть голоса с характером. А для Disney это всегда особенно важно".

Среди артистов, которых она особенно выделяет, это Димаш Кудаберген, Едиль Хусаинов, а также новое поколение артистов, участвовавших в проектах Disney последних лет. Особенно тепло она вспоминает концерт Disney "Король Лев" в Астане. Отдельной страницей в ее карьере стала координация выступления Анны Бутурлиной на 92-й церемонии "Оскар" в 2020 году – первой российской исполнительницы в истории Академии.

"Жанерке Кабатаева исполнила "Круг жизни" с такой зрелостью и внутренней силой, которая редко встречается у молодых исполнителей".

Также она отдельно отмечает актера и режиссера Шах-Мурата Ордабаева, с которым ее связывают годы совместной работы.

ИИ не может прожить сцену

Сегодня все чаще обсуждают, сможет ли искусственный интеллект заменить актеров озвучивания. Юлия отвечает на этот вопрос однозначно.

"ИИ может имитировать звук, но Disney строится не на имитации. Disney строится на эмоции. А эмоция требует человека".

По ее словам, технологии помогают ускорять процессы и решать технические задачи, но не способны заменить живое присутствие актера.

"Актер – это дыхание, пауза, внутреннее состояние, способность почувствовать сцену. Искусственный интеллект пока не умеет по-настоящему проживать эмоцию".

Говоря о том, что вдохновляет ее спустя почти двадцать лет работы, Юлия неожиданно переходит от индустрии к очень личным моментам.

"Я обожаю замечать такие вещи: когда где-то на улице молодая мама поет своему малышу песню Disney на казахском языке. Такое бывало у меня не раз – и это каждый раз до слез".

Фото: из личного архива Юлии Баранчук

Именно в такие моменты, признается она, приходит понимание, зачем все это делается.

"Когда персонаж перестает быть "переведенным" и действительно начинает жить на другом языке – это и есть настоящее чудо локализации".

Отдельная страница в карьере Юлии Баранчук – координация выступления певицы Анны Бутурлиной на 92-й церемонии премии "Оскар" в 2020 году. Бутурлина исполнила русскоязычную версию песни "Отпусти и забудь" из "Холодного сердца 2" на сцене Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, став первой российской исполнительницей в истории Академии. За этим выступлением стояла многомесячная координационная работа Юлии: визовая документация, согласования с Disney и Академией, организация участия.

"Это был момент, когда локализация вышла на мировую сцену в буквальном смысле слова", – говорит она.

Мы вырастили новое поколение профессионалов

В финале интервью Юлия обращается к молодым актерам Казахстана, мечтающим попасть в проекты Disney.

"Дубляж – это не просто красиво говорить в микрофон. Это полноценная актерская профессия".

Она советует развивать не только голос, но и актерскую природу, музыкальность, чувство языка и дисциплину.

"За годы работы в Казахстане нам удалось вместе вырастить десятки, а может быть, уже и сотни талантливых профессионалов. Люди, с которыми мы когда-то начинали, сегодня сами ведут проекты и передают опыт дальше. Это и есть то, ради чего стоит работать".

