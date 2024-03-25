Кантри-альбом Бейонсе, над которым певица работала пять лет выйдет уже на этой неделе
Дату выхода нового альбома певица анонсировала четыре дня назад на своей странице в Instagram. Об альбоме известно, что один из его синглов "Texas Hold' Em" возглавил американский кантри-чарт Billboard и сделал Бейонсе первой черной женщиной, возглавившей кантри-чарт.
Бейонсе рассказала, что критика, которой она подверглась после выступления на CMA в 2016 году с группой The Chicks, вдохновила ее на создание предстоящего кантри-альбома Cowboy Carter.
"Я приготовила парочку сюрпризов, посотрудничала с гениальными артистами, которых очень уважаю. Надеюсь, вы услышите мое сердце и душу, мою любовь и страсть в каждой детали и в каждом звуке".Бейонсе
Певица не рассказывает, почему она почувствовала себя нежеланной гостьей после того выступления, но группа заявила, что с ними странно обращались за кулисами во время церемонии награждения. В интервью New York Times в июле 2020 года одна из солисток также добавила, что отношение к певице после шоу было отвратительным. Несколько фанатов сделали расистские комментарии в адрес Бейонсе после CMAs, а видео с выступлением было впоследствии полностью удалено из интернета.
А певица Дуа Липа планирует выпустить новый альбом "Radical Optimism" 3 мая. Для трека "Illusion" оригинальный бит написал казахстанский битмейкер.