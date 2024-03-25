Кантри-альбом Бейонсе, над которым певица работала пять лет выйдет уже на этой неделе

Кантри-альбом Бейонсе Cowboy Carter выйдет 29 марта. Над ним дива работала целых пять лет. Релиз будет называться "Act II", сообщает Zakon.kz.

Дату выхода нового альбома певица анонсировала четыре дня назад на своей странице в Instagram. Об альбоме известно, что один из его синглов "Texas Hold' Em" возглавил американский кантри-чарт Billboard и сделал Бейонсе первой черной женщиной, возглавившей кантри-чарт.

Бейонсе рассказала, что критика, которой она подверглась после выступления на CMA в 2016 году с группой The Chicks, вдохновила ее на создание предстоящего кантри-альбома Cowboy Carter.

"Я приготовила парочку сюрпризов, посотрудничала с гениальными артистами, которых очень уважаю. Надеюсь, вы услышите мое сердце и душу, мою любовь и страсть в каждой детали и в каждом звуке". Бейонсе

Певица не рассказывает, почему она почувствовала себя нежеланной гостьей после того выступления, но группа заявила, что с ними странно обращались за кулисами во время церемонии награждения. В интервью New York Times в июле 2020 года одна из солисток также добавила, что отношение к певице после шоу было отвратительным. Несколько фанатов сделали расистские комментарии в адрес Бейонсе после CMAs, а видео с выступлением было впоследствии полностью удалено из интернета.

А певица Дуа Липа планирует выпустить новый альбом "Radical Optimism" 3 мая. Для трека "Illusion" оригинальный бит написал казахстанский битмейкер.