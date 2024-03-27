Оскароносная актриса Мишель Йео показала подросшего внука

Малазийская актриса, обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Всё везде и сразу" Мишель Йео 27 марта 2024 года показала подросшего внука Максима, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями с внуком оскароносная актриса поделилась в Instagram.

"Так счастлива быть с внуком Максимом и его замечательными родителями", – написала Мишель Йео под публикацией.

Фолловеров умилили снимки, которыми поделилась 61-летняя актриса:

"Чудесная семья".

"Прекрасный маленький мальчик!"

"Прекрасное фото внука и бабушки".

"Ооо, у него есть собственное режиссерское кресло".

Отметим, что Максим родился у пасынка Мишель Йео в первый день 2024 года.

В марте На 95-й церемонии вручения статуэток премии "Оскар" за лучшую женскую роль Киноакадемия наградила Мишель Йео, сыгравшую главную роль во "Всё везде и сразу". За всю историю премии ни одна актриса, определяющая себя как женщина азиатского происхождения, не получала эту номинацию. Позднее Мишель Йео опубликовала фотографию со статуэткой "Оскара" в руках.