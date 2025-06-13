62-летняя Мишель Йео похвасталась игрушками Лабубу
Фото: Instagram/michelleyeoh_official
Малазийская актриса, обладательница премии "Оскар" Мишель Йео сегодня, 13 июня 2025 года, опубликовала в своем Instagram фотографию с игрушками Лабубу, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией с популярной игрушкой 62-летняя актриса написала:
"Отличный сюрприз после долгого дня".
В свою очередь фолловеры Мишель написали:
- "Милая".
- "Я тоже хочу такую. Люблю тебя".
- "Только Мишель и ее игрушки Лабубу".
- "Это новый тренд, который возник из ниоткуда".
Материал по теме
Оскароносная актриса Мишель Йео показала подросшего внука
О том, что надо знать родителям об очередной игрушке, захватившей мир, и в чем секрет популярности Labubu (Лабубу), можете прочитать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript