62-летняя Мишель Йео похвасталась игрушками Лабубу

Малазийская актриса, обладательница премии "Оскар" Мишель Йео сегодня, 13 июня 2025 года, опубликовала в своем Instagram фотографию с игрушками Лабубу, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией с популярной игрушкой 62-летняя актриса написала:

"Отличный сюрприз после долгого дня".

В свою очередь фолловеры Мишель написали:

"Милая".

"Я тоже хочу такую. Люблю тебя".

"Только Мишель и ее игрушки Лабубу".

"Это новый тренд, который возник из ниоткуда".

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О том, что надо знать родителям об очередной игрушке, захватившей мир, и в чем секрет популярности Labubu (Лабубу), можете прочитать здесь.