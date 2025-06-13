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Культура и шоу-бизнес

62-летняя Мишель Йео похвасталась игрушками Лабубу

62-летняя Мишель Йео похвасталась игрушками Лабубу, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 19:19 Фото: Instagram/michelleyeoh_official
Малазийская актриса, обладательница премии "Оскар" Мишель Йео сегодня, 13 июня 2025 года, опубликовала в своем Instagram фотографию с игрушками Лабубу, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией с популярной игрушкой 62-летняя актриса написала:

"Отличный сюрприз после долгого дня".

В свою очередь фолловеры Мишель написали:

  • "Милая".
  • "Я тоже хочу такую. Люблю тебя".
  • "Только Мишель и ее игрушки Лабубу".
  • "Это новый тренд, который возник из ниоткуда".

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 19:19
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О том, что надо знать родителям об очередной игрушке, захватившей мир, и в чем секрет популярности Labubu (Лабубу), можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
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