Представили участников Каннского кинофестиваля – 2024

В Париже представили список участников 77-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 27 мая, сообщает Zakon.kz.

Программа появилась 11 апреля на сайте фестиваля. В этом году в нее попали 19 фильмов.

Из основных:

"Виды доброты" Йоргоса Лантимоса;

"Мегалополис" Фрэнсиса Форда Копполы;

"Парфенопа" Паоло Соррентино;

"Савана" Дэвида Кроненберга.

Так, новый тизер фильма "Виды доброты" с Эммой Стоун уже опубликовали на YouTube-канале. Из эпизода видно, что главная героиня танцует на фоне женщины в инвалидной коляске.

Также стало известно, что жюри возглавит режиссер "Барби" Грета Гервиг. А постановщик "Звездных войн" Джордж Лукас получит почетную "Золотую пальмовую ветвь".

Фото: Instagram/festivaldecannes

На днях известная киностудия опубликовала трейлер фильма "Девушка и море", основанного на истории американской пловчихи Гертруды Эдерле – первой женщины, сумевшей переплыть пролив Ла-Манш.

