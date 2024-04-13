Представили участников Каннского кинофестиваля – 2024
Фото: Instagram/ladybirdmovie
В Париже представили список участников 77-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 27 мая, сообщает Zakon.kz.
Программа появилась 11 апреля на сайте фестиваля. В этом году в нее попали 19 фильмов.
Из основных:
- "Виды доброты" Йоргоса Лантимоса;
- "Мегалополис" Фрэнсиса Форда Копполы;
- "Парфенопа" Паоло Соррентино;
- "Савана" Дэвида Кроненберга.
Так, новый тизер фильма "Виды доброты" с Эммой Стоун уже опубликовали на YouTube-канале. Из эпизода видно, что главная героиня танцует на фоне женщины в инвалидной коляске.
Также стало известно, что жюри возглавит режиссер "Барби" Грета Гервиг. А постановщик "Звездных войн" Джордж Лукас получит почетную "Золотую пальмовую ветвь".
Фото: Instagram/festivaldecannes
На днях известная киностудия опубликовала трейлер фильма "Девушка и море", основанного на истории американской пловчихи Гертруды Эдерле – первой женщины, сумевшей переплыть пролив Ла-Манш.
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