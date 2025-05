Звездам запретили раздеваться на Каннском кинофестивале

Объявление о жестких корректива в официальный дресс-код было опубликовано для всех на сайте фестиваля.

Так, запрет касается не только красной дорожки, но и всех других зон фестиваля.

К примеру, речь идет об одежде, которая подчеркивает или демонстрирует наготу. В первую очередь под запрет попали "голые" платья.

Кроме того, ограничения вводятся и для чересчур громоздких нарядов, особенно с длинными шлейфами, так как они мешают перемещению гостей по площадке и усложняют рассадку в зале.

Звезды не могут рассчитывать на послабления в свой адрес. Так как:

Новые правила были введены по причине того, что в последние годы звезды более активно демонстрировали откровенные образы, привлекая повышенное внимание.

Одним из обсуждаемых образов за последнее время было "голое" платье Бьянки Цензори на 67-й церемонии вручения премии "Грэмми" в феврале 2025 года.

The Cannes Film Festival is banning nudity on the red carpet and introducing a "decency" dress code. Anyone not respecting the dress code will be denied entry onto the red carpet. pic.twitter.com/cBGXV7rHfo