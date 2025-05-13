Звездам запретили раздеваться на Каннском кинофестивале

13 мая 2025 года на Лазурном берегу Франции стартовал 78-й Каннский кинофестиваль. В этом году знаменитостям организаторы выдвинули запреты: теперь им нельзя приходить в провокационных нарядах. Решение направлено на поддержание элегантности и уважения к мероприятию, сообщает Zakon.kz.

Объявление о жестких корректива в официальный дресс-код было опубликовано для всех на сайте фестиваля.

Так, запрет касается не только красной дорожки, но и всех других зон фестиваля.

К примеру, речь идет об одежде, которая подчеркивает или демонстрирует наготу. В первую очередь под запрет попали "голые" платья.

"Из соображений приличия нагота запрещена как на красной дорожке, так и в любой другой зоне фестиваля".

Кроме того, ограничения вводятся и для чересчур громоздких нарядов, особенно с длинными шлейфами, так как они мешают перемещению гостей по площадке и усложняют рассадку в зале.

Звезды не могут рассчитывать на послабления в свой адрес. Так как:

"Организаторы фестиваля будут обязаны запретить доступ на красную ковровую дорожку всем, кто не соблюдает эти правила".

Новые правила были введены по причине того, что в последние годы звезды более активно демонстрировали откровенные образы, привлекая повышенное внимание.

Международный Каннский кинофестиваль – ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция). Кинофестиваль является одним из старейших (задуман в 1939 году, впервые проведен в 1946 году) и самых престижных в мире.

Одним из обсуждаемых образов за последнее время было "голое" платье Бьянки Цензори на 67-й церемонии вручения премии "Грэмми" в феврале 2025 года.

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The Cannes Film Festival is banning nudity on the red carpet and introducing a "decency" dress code. Anyone not respecting the dress code will be denied entry onto the red carpet. pic.twitter.com/cBGXV7rHfo — Brittany Hugoboom (@BritHugoboom) May 12, 2025

Многие звезды уже прибыли в Канны и выбрали наряды в соответствии с новыми требованиями организаторов.

Например, Ирина Шейк выбрала полностью белый наряд.

Irina Shayk arrives in cannes for 78th film festival pic.twitter.com/vqu8gP1mGT — favs pop culture ⋆ ˚｡⋆ (@favspopculture) May 12, 2025

В 2023 году ее наряд был намного смелее: тогда модель шокировала гостей фестиваля, появившись на красной дорожке в кожаном кроп-топе и юбке макси с низкой посадкой.

Irina Shayk apparaît dans un total look en cuir pour la montée des marches du Festival de Cannes 2023. #MadameCannes2023 #FestivaldeCannes #IrinaShayk pic.twitter.com/DSgNxdnBvQ — Madame Figaro (@Madamefigaro) May 23, 2023

Irina Shayk leaves little to the imagination with see-through Cannes look https://t.co/svqqFuSlyd pic.twitter.com/Jhk0Dgx4QX — New York Post (@nypost) May 23, 2023

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