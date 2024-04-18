43-летняя звезда сериала "Барвиха" раскрыла свой секрет стройной фигуры

Известная российская актриса театра, кино и дубляжа, звезда сериала "Барвиха" Равшана Куркова рассказала, как в 43 года ей удается сохранять красоту и идеальные формы. Своим секретом стройной фигуры она поделилась с подписчиками в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что после 35 лет оставаться в форме – это всегда большой труд и самодисциплина.

"Когда мне говорят про "хорошую генетику", я улыбаюсь... Любую генетику легко испортить неправильным образом жизни. Я равнодушна к сладкому и алкоголю, не ем углеводы после 16:00, много двигаюсь, стараюсь заниматься спортом максимум через день (неважно, это будет йога, пилатес, стретчинг, дэнс-микс, силовая или кардио, важна система – не пропускать больше двух дней, находить в расписании эти час-полтора на занятия)", – написала Равшана Куркова под публикацией, сделанной в Instagram 17 апреля 2024 года.

По словам актрисы, после рождения дочери она набрала 14 кг.

"Первые полгода после рождения мне вообще сложно было заставить себя что-либо делать с оставшимися лишними килограммами (хоть я и переживала, что мой размер одежды изменился). Стало очевидно, чтобы вернуть свой привычный вес и легкость, придется потрудиться. И начать нужно сначала с того, чтобы пересмотреть свое отношение к ограничениям и вместо сиюминутного удовольствия (полежать на диване еще немножко или бесконечно перекусывать всякой ерундой), выбрать результат, который, спустя некоторое время, будет радовать каждый день". Равшана Куркова

Также она рассказала, что читает книгу Педро Вивара "Суперсапиенс", в которой есть созвучные мысли:

"Не стоит воспринимать добровольный выбор неудобств и самодисциплину как способ наказать самого себя: их нужно рассматривать как истинное проявление любви к себе… вот три совета, которые никогда не стоит забывать: Ежедневные тренировки или строгая диета всегда более продуктивны, если выполняются по собственной воле, а не по указаниям врача вследствие различных расстройств и болезней. По собственной воле каждый день вставать рано, посвящать время самообразованию и размышлению гораздо лучше, чем следовать идеям или убеждениям другого человека, тем более если вы с ним несогласны. Откладывать сиюминутное вознаграждение посредством самодисциплины и самоконтроля всегда лучше, чем лишаться свободы вследствие принятых неправильных решений. Эти три пункта – реальность, которую многие пытаются отрицать. Но спортсменов и других людей, достигших действительно многого, от остальных отличает то, что они способны продолжать двигаться дальше, когда их голова просит их остановиться".

"И если вдруг кому-то нужен знак начать действовать – вот он", – резюмировала Равшана Куркова.

Отметим, что актриса предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Общественность узнала, что Равшана Куркова впервые стала мамой по фотографии с годовалым сыном Гаспаром, которую она опубликовала 21 августа 2021 года. В марте 2023 года Куркова стала мамой второй раз – она родила дочь Самиру, но об этом рассказала лишь 31 мая.

Фото: Instagram/rav_shana

Отцом сына Равшаны Курковой является бизнесмен Сергей Амарян. В августе 2023 года стало известно, что пара рассталась.