57-летняя Татьяна Буланова удивила секретом стройной фигуры

57-летняя певица, заслуженная артистка России Татьяна Буланова поделилась своим простым способом поддержания стройной фигуры, сообщает Zakon.kz.

По словам исполнительницы хита "Ясный мой свет", она не ограничивает себя в выборе продуктов, однако строго придерживается режима питания – ест только до 16:00.

Вечером певица полностью отказывается от пищи.

"Можно есть все, что угодно, главное – делать это до 16 часов", – пояснила она в разговоре с РБК Life.

Буланова уточнила, что придерживается такого подхода уже почти 30 лет.

При этом, по ее словам, дополнительной физической нагрузки ей зачастую не требуется: активные выступления и двухчасовые концерты вполне заменяют полноценные тренировки.

