Культура и шоу-бизнес

57-летняя Татьяна Буланова удивила секретом стройной фигуры

Татьяна Буланова, певица, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 16:47 Фото: ВКонтакте/bulanovacom
57-летняя певица, заслуженная артистка России Татьяна Буланова поделилась своим простым способом поддержания стройной фигуры, сообщает Zakon.kz.

По словам исполнительницы хита "Ясный мой свет", она не ограничивает себя в выборе продуктов, однако строго придерживается режима питания – ест только до 16:00.

Вечером певица полностью отказывается от пищи.

"Можно есть все, что угодно, главное – делать это до 16 часов", – пояснила она в разговоре с РБК Life.

Буланова уточнила, что придерживается такого подхода уже почти 30 лет.

При этом, по ее словам, дополнительной физической нагрузки ей зачастую не требуется: активные выступления и двухчасовые концерты вполне заменяют полноценные тренировки.

Ранее мы рассказывали, что 44-летний народный артист России Дима Билан неожиданно "нашел" сына в Усть-Каменогорске.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Татьяна Буланова отказалась от звездной фамилии
17:52, 13 июня 2023
Татьяна Буланова отказалась от звездной фамилии
56-летняя Татьяна Буланова задумалась о материнстве
06:58, 20 мая 2025
56-летняя Татьяна Буланова задумалась о материнстве
Татьяна Буланова рассказала, почему не мечтает о внуках
06:59, 27 февраля 2026
Татьяна Буланова рассказала, почему не мечтает о внуках
Последние
Популярные
Читайте также
Сильнейший клуб Казахстана объявил состав на Лигу чемпионов
16:54, Сегодня
Сильнейший клуб Казахстана объявил состав на Лигу чемпионов
Арман Царукян получил долю в крупной лиге
16:40, Сегодня
Арман Царукян получил долю в крупной лиге
Винус Уильямс узнала печальную новость
16:25, Сегодня
Винус Уильямс узнала печальную новость
"Актобе" официально представил нового руководителя клуба
16:10, Сегодня
"Актобе" официально представил нового руководителя клуба
