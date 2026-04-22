57-летняя Татьяна Буланова удивила секретом стройной фигуры
57-летняя певица, заслуженная артистка России Татьяна Буланова поделилась своим простым способом поддержания стройной фигуры, сообщает Zakon.kz.
По словам исполнительницы хита "Ясный мой свет", она не ограничивает себя в выборе продуктов, однако строго придерживается режима питания – ест только до 16:00.
Вечером певица полностью отказывается от пищи.
"Можно есть все, что угодно, главное – делать это до 16 часов", – пояснила она в разговоре с РБК Life.
Буланова уточнила, что придерживается такого подхода уже почти 30 лет.
При этом, по ее словам, дополнительной физической нагрузки ей зачастую не требуется: активные выступления и двухчасовые концерты вполне заменяют полноценные тренировки.
