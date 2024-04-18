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Нурлан Коянбаев повторил детский снимок

Нурлан Коянбаев повторил детское фото, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 15:59 Фото: Instagram/koyanbayevnurlan
Казахстанский ведущий Нурлан Коянбаев повторил детское фото. Актер решил поделиться с подписчиками итогами совместной работы с мамой и сестрой, сообщает Zakon.kz.

Черно-белому снимку "противостоит" современное фото, на котором Коянбаев с сестренкой все также сидят у мамы на коленях.

В подписи к публикации отмечены лишь аккаунты родственников и смайлики в виде сердечек.

Поклонникам творчества телеведущего пришлась по душе подобная идея.

  • Вы похожи на маму, копия.
  • Какая мама красивая.
  • Ваша жена похожа на вашу маму.
  • Нуреке, ты на маму похож, – отмечают пользователи Сети.

Примечательно, что Касым-Жомарт Токаев в 2022 году поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом страны. 25 июня 2020 года Коянбаев запустил челлендж на странице в Instagram. Цель – установление мирового рекорда по количеству комментариев.

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Коянбаев Нурлан Казахстан 2024 год
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