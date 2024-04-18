Нурлан Коянбаев повторил детский снимок
Фото: Instagram/koyanbayevnurlan
Казахстанский ведущий Нурлан Коянбаев повторил детское фото. Актер решил поделиться с подписчиками итогами совместной работы с мамой и сестрой, сообщает Zakon.kz.
Черно-белому снимку "противостоит" современное фото, на котором Коянбаев с сестренкой все также сидят у мамы на коленях.
В подписи к публикации отмечены лишь аккаунты родственников и смайлики в виде сердечек.
Поклонникам творчества телеведущего пришлась по душе подобная идея.
- Вы похожи на маму, копия.
- Какая мама красивая.
- Ваша жена похожа на вашу маму.
- Нуреке, ты на маму похож, – отмечают пользователи Сети.
Примечательно, что Касым-Жомарт Токаев в 2022 году поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом страны. 25 июня 2020 года Коянбаев запустил челлендж на странице в Instagram. Цель – установление мирового рекорда по количеству комментариев.
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