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Рэпер Мот обратился к астанчанам со сцены с необычным предложением

Рэпер Мот обратился к астанчанам со сцены с необычным предложением, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 22:37 Фото: gov.kz
В Астане во время концерта популярный музыкант, рэп-исполнитель Мот обратился к жителям столицы с призывом сделать город еще чище и поддержать экологическую акцию.

Музыкант предложил продолжить чистоту и забрать с собой мусор с концерта.

"Вы знаете, мы так соскучились по Казахстану и так давно не были в Астане. И знаете, как мы поняли, что мы в Казахстане? Это произошло даже не тогда, когда мы ехали по улицам Астаны и я в очередной раз убедился, как же чисто и красиво в Астане. Ребята, вы такие большие молодцы, что держите ваш город в чистоте и порядке. Я слышал, что экологическая акция сейчас идет. Давайте и здесь будем продолжать эту чистоту и душевную, и музыкальную, и в прямом смысле, поэтому если с собой кто-то что-то принес: бутылки, банки, давайте заберем с собой", – сказал Мот со сцены.

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