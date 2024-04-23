Рэпер Мот обратился к астанчанам со сцены с необычным предложением

Фото: gov.kz

В Астане во время концерта популярный музыкант, рэп-исполнитель Мот обратился к жителям столицы с призывом сделать город еще чище и поддержать экологическую акцию.

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