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Культура и шоу-бизнес

Певец Мот поблагодарил астанчан за теплый прием

Мот восхитился чистотой Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 00:01 Фото: Instagram/mmott23
Российский рэп-музыкант Матвей Мельников, более известный как Мот, вновь восхитился чистотой и красотой столицы. О своих впечатлениях он рассказал во время концерта в Астане, сообщает Zakon.kz.

Артист вспомнил, как в прошлом году, приезжая в Астану с концертом, восхищался чистотой и красотой города.

"Хочется еще раз признаться в любви к вам, в любви к Казахстану. И к Астане. Мы каждый раз приезжаем. И, казалось бы, что красивее и чище город уже не может стать. Но каждый раз приезжаешь, он все больше и становится все лучше. Астана стала еще краше. Я это вижу своими глазами. Это чувствуется в атмосфере, в людях, в улицах. Ваш город – живой. Он растет, он дышит, он развивается", – сказал рэпер со сцены.

Также он отметил и доброту своих зрителей.


"А лица-то какие добрые! Ты смотришь в зал и все улыбаются. И хочется, чтобы во всех городах мира были такие счастливые, добрые, гостеприимные люди, которые встречают тебя миром и любовью. Да будет так. Большое вам за это спасибо. Большой рахмет", – резюмировал артист.

Кроме того, пишет пресс-служба акимата Астаны, Мот поблагодарил астанчан за гостеприимство.

Ранее сообщалось, что Мот зажег зал в Алматы с помощью "заклинания".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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