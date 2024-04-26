Сколько Зендея получила за съемки в новом фильме

Стала известна сумма, которую Зендея получила за съемки в новом фильме "Претенденты", мировая премьера которого состоится 26 апреля, сообщает Zakon.kz.

Зендея исполнила главную роль и еще выступила в качестве продюсера проекта. Как можно догадаться, гонорар звезды оказался внушительным. Она получила 10 млн долларов.

Актриса призналась, что фильм стал для нее важным этапом, ведь она наконец-то сыграла зрелую женщину.

"Я играю 16-летних с 16 лет. Было приятно исполнить роль персонажа, который уже не ребенок. Также было интересно играть те моменты жизни, которые я еще не испытала. Например, не вышла замуж и не родила детей". Зендея

Заодно актриса призналась, что стала лучше разбираться в теннисе благодаря картине и увлеклась этим видом спорта. Также, по мнению критиков, после просмотра спортивной комедии даже далекий от спорта зритель снова погрузится в мир тенниса, переживающего сейчас очередную волну популярности.

7 апреля на премьере в Париже Зендею захейтили за отказ съесть круассан, который ей подарил поклонник.