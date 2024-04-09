Зендею захейтили за отказ съесть подаренный ей круассан

7 апреля на премьере своего нового фильма "Претенденты" в Париже Зендею захейтили за отказ съесть круассан, который ей подарил поклонник, сообщает Zakon.kz.

На пресс-показе картины актрису встретили огромным круассаном. Артистка была поражена неожиданным подношением.

"Да не может быть", – удивилась она, увидев гигантскую булку и даже попозировала с подарком.

В шутку она даже попыталась засунуть его к себе в платье, но на нем не было кармана еще и подходящего размера.

Впрочем, звезде нового фильма Луки Гуаданьино пришлось отклонить презент. Зендея оставила круассан дарителю, но пообещала забрать его позже.

Хейтеры тут же подхватили эту ситуацию, обвиняя ее в неуважении к поклонникам. Однако, поклонники Зендеи не заставили себя долго ждать и обрушили на них свои аргументы.

"Наоборот логично, что она не стала пробовать то, что ей дали неизвестные люди. Не факт, что это действительно был фанат", – ответила хейтерам одна из комментаторов.

"Ага, в идеальном белом платье перед премьерой, после того как несколько часов делала макияж самое то есть круассан, стоя перед фанатами", – поделилась комментатор под ником Katty.

"Вполне нормально отказаться его есть: непонятно где он лежал и кто его трогал, он же без упаковки даже. Может этот круассан пять минут назад на полу был", – возмутилась еще одна поклонница актрисы.

В начале месяца крупнейшая киностудия мира анонсировала пятую "Матрицу".