Вдова Валентина Юдашкина посвятила трогательный пост мужу
Она опубликовала несколько архивных фотографий кутюрье, под которыми написала: "Сегодня год, как тебя нет рядом с нами! Очень скучаю!" Также Марина Юдашкина привела текст из песни "Нежность" Майи Кристалинской:
"Опустела без тебя земля.
Как мне несколько часов прожить?
Так же падает листва в садах,
И куда-то все спешат такси.
Только пусто на земле одной
Без тебя, а ты, ты летишь, и тебе
Дарят звезды свою нежность".
Подписчики Марины Юдашкиной отметили, что жизнь ее мужа продолжается в их дочери, внуках и деле кутюрье:
- "Светлая память..."
- "Светлая память. Вам, Марина, – сил и здоровья".
- "Пока мы их помним, они живы! Светлая память Валентину".
- "Вечная память, жизнь Валентина продолжается в его дочери, в замечательных внуках и, конечно, в деле всей жизни, которое живет и процветает".
В 2016 году у Валентина Юдашкина обнаружили онкологическое заболевание – рак почки с метастазами в голове. В марте 2023 года, после ремиссии, состояние модельера ухудшилось. Всемирно известный кутюрье умер 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет. Его называли русским Пьером Карденом.