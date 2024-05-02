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Вдова Валентина Юдашкина посвятила трогательный пост мужу

Вдова Валентина Юдашкина посвятила трогательный пост мужу, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 12:09 Фото: Instagram/marinayudashkina
Вдова российского художника-модельера и кутюрье Валентина Юдашкина, которого не стало год назад, посвятила трогательный пост мужу. Марина сегодня, 2 мая 2024 года, написала в Instagram, что очень скучает по супругу, сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала несколько архивных фотографий кутюрье, под которыми написала: "Сегодня год, как тебя нет рядом с нами! Очень скучаю!" Также Марина Юдашкина привела текст из песни "Нежность" Майи Кристалинской:

"Опустела без тебя земля.

Как мне несколько часов прожить?

Так же падает листва в садах,

И куда-то все спешат такси.

Только пусто на земле одной

Без тебя, а ты, ты летишь, и тебе

Дарят звезды свою нежность".

Подписчики Марины Юдашкиной отметили, что жизнь ее мужа продолжается в их дочери, внуках и деле кутюрье:

  • "Светлая память..."
  • "Светлая память. Вам, Марина, – сил и здоровья".
  • "Пока мы их помним, они живы! Светлая память Валентину".
  • "Вечная память, жизнь Валентина продолжается в его дочери, в замечательных внуках и, конечно, в деле всей жизни, которое живет и процветает".

В 2016 году у Валентина Юдашкина обнаружили онкологическое заболевание – рак почки с метастазами в голове. В марте 2023 года, после ремиссии, состояние модельера ухудшилось. Всемирно известный кутюрье умер 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет. Его называли русским Пьером Карденом.

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