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Вышел финальный трейлер фильма "Планета обезьян: Новое царство"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 02:30 Фото: Instagram/20thcenturystudios
На YouTube-канале 20th Century Studios вышел финальный трейлер фильма "Планета обезьян: Новое царство", сообщает Zakon.kz.

События картины разворачиваются спустя триста лет после предыдущей части франшизы "Планета обезьян: Война" от 2017года. В центре сюжета – молодой шимпанзе Ноа, которому вместе с девушкой Мей предстоит противостоять тирану Проксимусу Цезарю, сохранить наследие отца и изменить судьбу всех обезьян и людей.

Мировая премьера запланирована на 10 мая. В актерский состав ленты вошли:

  • Оуэн Тиг "Оно";
  • Фрейя Аллан "Ведьмак";
  • Уилльям Х. Мейси "Бесстыжие";
  • Кевин Дюран "Реальные кабаны";
  • Дичен Лакман "Разделение".

Режиссером выступил Уэс Болл, работавший над франшизой "Бегущий в лабиринте".

29 апреля студия "Уолт Дисней" показала тизер-трейлер "Муфаса: Король Лев".

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