Вышел финальный трейлер фильма "Планета обезьян: Новое царство"
Фото: Instagram/20thcenturystudios
На YouTube-канале 20th Century Studios вышел финальный трейлер фильма "Планета обезьян: Новое царство", сообщает Zakon.kz.
События картины разворачиваются спустя триста лет после предыдущей части франшизы "Планета обезьян: Война" от 2017года. В центре сюжета – молодой шимпанзе Ноа, которому вместе с девушкой Мей предстоит противостоять тирану Проксимусу Цезарю, сохранить наследие отца и изменить судьбу всех обезьян и людей.
Мировая премьера запланирована на 10 мая. В актерский состав ленты вошли:
- Оуэн Тиг "Оно";
- Фрейя Аллан "Ведьмак";
- Уилльям Х. Мейси "Бесстыжие";
- Кевин Дюран "Реальные кабаны";
- Дичен Лакман "Разделение".
Режиссером выступил Уэс Болл, работавший над франшизой "Бегущий в лабиринте".
29 апреля студия "Уолт Дисней" показала тизер-трейлер "Муфаса: Король Лев".
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