На YouTube-канале 20th Century Studios вышел финальный трейлер фильма "Планета обезьян: Новое царство", сообщает Zakon.kz.

События картины разворачиваются спустя триста лет после предыдущей части франшизы "Планета обезьян: Война" от 2017года. В центре сюжета – молодой шимпанзе Ноа, которому вместе с девушкой Мей предстоит противостоять тирану Проксимусу Цезарю, сохранить наследие отца и изменить судьбу всех обезьян и людей.

Мировая премьера запланирована на 10 мая. В актерский состав ленты вошли:

Оуэн Тиг "Оно";

Фрейя Аллан "Ведьмак";

Уилльям Х. Мейси "Бесстыжие";

Кевин Дюран "Реальные кабаны";

Дичен Лакман "Разделение".

Режиссером выступил Уэс Болл, работавший над франшизой "Бегущий в лабиринте".

29 апреля студия "Уолт Дисней" показала тизер-трейлер "Муфаса: Король Лев".