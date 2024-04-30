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Вышел тизер-трейлер "Муфаса: Король Лев"

Мультфильм, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 06:48 Фото: Instagram/disneystudios
29 апреля студия "Уолт Дисней" показала тизер-трейлер "Муфаса: Король Лев", сообщает Zakon.kz.

Фильм представляет собой легенду о Муфасе, которую мандрил Рафики рассказывает юной львице Киаре, дочери Симбы и Налы. Его повествование изредка перебивают шутки от Тимона и Пумбы.

В ленте Муфаса предстанет перед зрителями осиротевшим, потерянным и одиноким львенком. Его жизнь переворачивает знакомство с сородичем Такой, наследником королевской династии, который примет будущего короля в свою семью и станет считать своим братом. Зрителям обещают большое путешествие группы неудачников, чьей судьбой станет достижение общей цели и победа над угрожающим и смертельным врагом.

Как и в фильме по "Королю Льву", Муфасу озвучит Аарон Пьер. Также в касте задействован Мадс Миккельсен, который исполнит роль лидера прайда льва Кироса.

Приквел киноадаптации любимого детского мультфильма появится в кинотеатрах по всему миру перед  новогодними праздниками 20 декабря.

20 апреля на YouTube-канале Locustgarden вышел фанатский короткометражный фильм "Паук".

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США Disney Walt Disney 2024 год Король Лев Семья Мультфильмы Отдых с детьми
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