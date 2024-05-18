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Батырхану Шукенову 18 мая исполнилось бы 62 года

певец, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 20:10 Фото: Facebook/Batyr official
18 мая казахстанскому композитору и исполнителю Батырхану Шукенову могло бы исполниться 62 года, сообщает Zakon.kz.

Батырхан Шукенов скончался 28 апреля 2015 года в Москве. Тогда в социальных сетях поклонники Шукенова организовали флэшмобы в память о певце. А в Алматы тысячи поклонников допоздна исполняли его песни на площади перед Дворцом Республики.

Простились с кумиром в Алматы 1 мая.

Батырхан Шукенов являлся одним из основателей и солистом музыкальной поп-группы "А’Студио", в составе которой обрел широкую популярность. После ухода из группы осенью 2000 года занялся сольной карьерой.

Еще при жизни, 7 декабря 2010 года, Указом президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Батырхану Шукенову было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель искусств Казахстана".

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