Батырхану Шукенову посвятили одну из подземок в Семее
Фото: Facebook/Batyr official
Одну из восьми подземных переходов в Семее посвятили легендарному музыканту Батырхану Шукенову, сообщает Zakon.kz.
По данным местного издания @abainewskz подземный переход находится на улице Каюма Мухамедханова.
В городском акимате заявили, что мурал Батырхана Шукенова находится на завершающей стадии. Также планируется, что в подземном переходе будут звучать его песни, полюбившиеся миллионам слушателей.
Батырхан Шукенов скончался 28 апреля 2015 года в Москве. Тогда в социальных сетях поклонники Шукенова организовали флэшмобы в память о певце. А в Алматы тысячи поклонников допоздна исполняли его песни на площади перед Дворцом Республики.
18 мая ему могло бы исполниться 62 года.
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