Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Батырхану Шукенову посвятили одну из подземок в Семее

певец, Семей, память , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 16:02 Фото: Facebook/Batyr official
Одну из восьми подземных переходов в Семее посвятили легендарному музыканту Батырхану Шукенову, сообщает Zakon.kz.

По данным местного издания @abainewskz подземный переход находится на улице Каюма Мухамедханова.

В городском акимате заявили, что мурал Батырхана Шукенова находится на завершающей стадии. Также планируется, что в подземном переходе будут звучать его песни, полюбившиеся миллионам слушателей.

Батырхан Шукенов скончался 28 апреля 2015 года в Москве. Тогда в социальных сетях поклонники Шукенова организовали флэшмобы в память о певце. А в Алматы тысячи поклонников допоздна исполняли его песни на площади перед Дворцом Республики.

18 мая ему могло бы исполниться 62 года.

Читайте также

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога
Движение автотранспорта ограничили в Атырауской области
Зоопарк Караганды сделал важное заявление
Зоопарк Караганды сделал важное заявление
МВД обратилось к казахстанским родителям
МВД обратилось к казахстанским родителям
Мадина Мамырханова
Шукенов Батырхан Семей 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дождь
Ливень, град и сильный ветер ожидаются в Казахстане 19 мая
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Роналду установил новый рекорд
Роналду установил новый рекорд
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: