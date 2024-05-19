Батырхану Шукенову посвятили одну из подземок в Семее

Одну из восьми подземных переходов в Семее посвятили легендарному музыканту Батырхану Шукенову, сообщает Zakon.kz.

По данным местного издания @abainewskz подземный переход находится на улице Каюма Мухамедханова.

В городском акимате заявили, что мурал Батырхана Шукенова находится на завершающей стадии. Также планируется, что в подземном переходе будут звучать его песни, полюбившиеся миллионам слушателей.

Батырхан Шукенов скончался 28 апреля 2015 года в Москве. Тогда в социальных сетях поклонники Шукенова организовали флэшмобы в память о певце. А в Алматы тысячи поклонников допоздна исполняли его песни на площади перед Дворцом Республики.

18 мая ему могло бы исполниться 62 года.

