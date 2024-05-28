"Опералия-2024" соберет звезд из девяти стран мира

Международный музыкальный фестиваль "Опералия" откроют в столице 31 мая.

На сцене "Астана Опера" при поддержке Министерства культуры и информации РК будет представлено более двух десятков увлекательных мероприятий с участием знаменитых артистов из Грузии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Украины и Чехии. Культурный марафон, объединяющий искусство разных стран и эпох, продлится с 31 мая по 13 июля, предлагая зрителям насыщенную программу, включающую оперные постановки, балеты и концертные выступления.

"Мы гордимся возможностью проводить "Опералию" на сцене нашего театра уже второй год. Известно, что этому замечательному фестивалю более двух десятилетий. Ежегодно он поднимает престиж нашего театрального искусства и обогащает культурную жизнь страны. Нет сомнений, что "Опералия-2024" представит выступления мирового масштаба. Так, на открытии жителям и гостям столицы свое искусство наряду с казахстанскими артистами будут дарить итальянские певцы: сопрано Дезире Ранкаторе, баритон Альберто Газале, тенор Джулио Пеллигра, дирижер и автор программы Джузеппе Акуавива", – отметил заслуженный деятель Казахстана директор "Астана Опера" Галым Ахмедьяров.

Фото: "Астана Опера"

На церемонии открытия фестиваля в фойе театра пройдет театрализованное шоу с исполнением оперных номеров, демонстрацией костюмов и выставкой реквизита из спектаклей, вошедших в программу "Опералии".

В рамках фестиваля представят лучшие образцы оперного и балетного искусства. В их числе яркие оперы, каждая из которых заслуживает особого внимания: "Биржан – Сара" М. Тулебаева – классическое произведение казахского композитора, которое откроет двери в богатый мир национальной оперы.

Знаменитая опера "Турандот" Дж. Пуччини будет показана с участием приглашенных солистов: грузинский тенор Георгий Ониани, украинское сопрано Оксана Крамарева, чешское сопрано Либуше Санторисова выйдут на сцену в разные дни спектаклей.

"Любовный напиток" Г. Доницетти – показ этой комической оперы добавит фестивалю легкости и романтического настроения.

"Евгений Онегин" П. Чайковского тоже пройдет с приглашенными солистами – Элеоноры Макаровой и Евгения Качуровского из России, а также Шохруха Юнусова из Таджикистана. Мастерство певцов позволит слушателям заново открыть для себя шедевр мировой оперы.

Фото: "Астана Опера"

Любителей балетного искусства ждут эксклюзивные постановки. Так, к 100-летию хореографа Ролана Пети будут показаны два его прославленных балета: "Собор Парижской Богоматери" М. Жарра – эта постановка расскажет трагическую историю любви Квазимодо к Эсмеральде. И "Коппелия" Л. Делиба – легкий и жизнерадостный балет о кукле, которая ожила.

Не менее интересными станут концертные программы, запланированные как в Большом зале, так и в Камерном зале им. К. Байсеитовой. Среди них: концерт национальной музыки "Дархан дала" – возможность погрузиться в традиции и культуру Казахстана. Впервые на сцене "Астана Опера" выступит с полной концертной программой Академический оркестр им. Таттимбета с хором и солистами оперы столичного театра. "Гала-опера" с участием итальянских звезд и "Гала-балет", куда пригласили солистов из России и Китая: это Елена Воробьева и Алексей Селиверстов, а также Чжан Хайдун, Чжан Юйи и Сунь Хуэйсинь.

В Камерном зале пройдут семь концертов, многие из которых украсят своими выступлениями зарубежные артисты – Иньяки Альберди (аккордеон, Испания), Кетеван Абиатари (сопрано, Италия / Грузия), Елизавета Александрова (арфа, Санкт-Петербург). Отдельно хочется отметить концерт Меруерт Карменовой (Бельгия / Казахстан), лауреата престижного XVI Международного конкурса скрипачей им. Генрика Венявского и концерты лауреатов международного конкурса Astana Piano Passion Александра Кутузова и Бекзата Ракымова (Алматы / Москва).

За дирижерским пультом в разные дни можно будет увидеть Алана Бурибаева, Абзала Мухитдина, Джузеппе Акуавиву, Ерлана Бактыгерея, Руслана Баймурзина и Элмара Бурибаева.

Уникальная премьера – концертное исполнение оперы "Вольный стрелок" К. М. фон Вебера – обещает стать грандиозным финалом, подчеркивающим художественное разнообразие фестиваля. Таким образом, "Астана Опера" вновь подтверждает свой статус ведущего театра, способного вдохновлять и удивлять зрителей своим искусством.

Партнерский материал.