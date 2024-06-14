Вторая жена Павла Прилучного ответила на выпады первой

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце разошлись четыре года назад, но по-прежнему пытаются выяснить отношения. Темой обсуждений, выносимых на обзор публике, чаще всего становится выплата алиментов, сообщает Zakon.kz.

На этот раз Агата Муцениеце назвала Прилучного злым человеком. Артистка хочет увеличить размеры выплат детям, однако звезда сериала "Мажор" планирует отстоять свои интересы в суде.

Павел Прилучный сам не комментирует семейную ситуацию в соцсетях. Выступить с заявлением решила его вторая супруга Зепюр Брутян. Она опубликовала пост на странице в Instagram. Комментаторы сразу же догадались, кому он посвящается.

"То, что говорят обо мне другие, никак не характеризует меня, но очень хорошо характеризует их. Для меня достоинство – это стиль жизни! Желаю всем быть чистыми, достойными, твердыми, сильными, умными и пусть никому не удастся вас подломить, поколебать и уязвить". Зепюр Брутян

После скандального развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. В 2023 году у супругов родился сын, которого назвали Микаэлем.

Стоит отметить, что сам Прилучный родился в Шымкенте, в возрасте 13 лет переехал в Россию, где впоследствии сделал карьеру в кино.