Культура и шоу-бизнес

Павел Прилучный поздравил бывшую жену со свадьбой

Российский актер, артист, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 08:54 Фото: Instagram/bugevuge
Российский актер Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян публично поздравили Агату Муцениеце с замужеством, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Super, пара с радостью приняла новость и нисколько не смутилась тем, что свадьба актрисы и Петра Дранги совпала с их годовщиной.

"25.08 у многих свадьбы, это популярная дата. Поздравили? Вот сейчас поздравляем: счастья молодым!" – отметила Зепюр на премьере сериала "Виноград".

Сам Прилучный также вспомнил непростой период своей жизни. Актер признался, что ему пришлось пройти через множество испытаний, в том числе зарабатывать самыми неожиданными способами.

"Я справился с этой ситуацией. Сейчас разговариваю здесь, а мог бы оказаться в другом месте. Из собственного опыта я почерпнул многое. Были времена, когда я работал и мойщиком машин, и доставщиком, и даже ведущим в стриптиз-баре", – вспоминает артист.

Ранее мы сообщали, что Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке.

Аксинья Титова
