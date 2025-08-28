Павел Прилучный поздравил бывшую жену со свадьбой

Российский актер Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян публично поздравили Агату Муцениеце с замужеством, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Super, пара с радостью приняла новость и нисколько не смутилась тем, что свадьба актрисы и Петра Дранги совпала с их годовщиной.

"25.08 у многих свадьбы, это популярная дата. Поздравили? Вот сейчас поздравляем: счастья молодым!" – отметила Зепюр на премьере сериала "Виноград".

Сам Прилучный также вспомнил непростой период своей жизни. Актер признался, что ему пришлось пройти через множество испытаний, в том числе зарабатывать самыми неожиданными способами.

"Я справился с этой ситуацией. Сейчас разговариваю здесь, а мог бы оказаться в другом месте. Из собственного опыта я почерпнул многое. Были времена, когда я работал и мойщиком машин, и доставщиком, и даже ведущим в стриптиз-баре", – вспоминает артист.

