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Умер культуролог Мурат Ауэзов

умер Мурат Ауэзов, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 20:41 Фото: Facebook/Мурат Ауэзов
На 82-м году жизни скончался казахстанский общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов. Отметим, что он был сыном известного писателя, классика казахской литературы Мухтара Ауэзова. Информацию Zakon.kz подтвердили в акимате Алматы.

Ауэзов являлся вице-президентом международного антиядерного движения "Невада-Семипалатинск" (1989-1990), работал председателем Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по внешним отношениям и межпарламентским связям (1991-1992), чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Китайской Народной Республике (12.1992-03.1995).

На его счету свыше 200 публикаций по теории и практике художественного процесса. Ауэзов написал монографии:

  • "Времен связующая нить" (Алматы, 1972),
  • "Иппокрена. Хождения к колодцам времен" (Алматы, 1997),
  • и один из составителей "Уйти, чтобы вернуться" (Алматы, 2002).

Кроме того, на гостелеканале "Казахстан" он вел авторскую передачу "Времен связующая нить".

С 2007 года Ауезов возглавлял Фонд имени Мухтара Ауэзова.

Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса (1992)Ранее сообщалось, как преданная дружба писателя Мухтара Ауэзова и его ученика Каюма Мухамедханова помогла сохранить национальную культуру Казахстана.

Елена Беляева
Ауэзов Мухтар Алматы Казахстан 2024 год
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