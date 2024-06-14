Умер культуролог Мурат Ауэзов

На 82-м году жизни скончался казахстанский общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов. Отметим, что он был сыном известного писателя, классика казахской литературы Мухтара Ауэзова. Информацию Zakon.kz подтвердили в акимате Алматы.

Ауэзов являлся вице-президентом международного антиядерного движения "Невада-Семипалатинск" (1989-1990), работал председателем Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по внешним отношениям и межпарламентским связям (1991-1992), чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Китайской Народной Республике (12.1992-03.1995).

На его счету свыше 200 публикаций по теории и практике художественного процесса. Ауэзов написал монографии:

"Времен связующая нить" (Алматы, 1972),

"Иппокрена. Хождения к колодцам времен" (Алматы, 1997),

и один из составителей "Уйти, чтобы вернуться" (Алматы, 2002).

Кроме того, на гостелеканале "Казахстан" он вел авторскую передачу "Времен связующая нить".

С 2007 года Ауезов возглавлял Фонд имени Мухтара Ауэзова.



Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса (1992)Ранее сообщалось, как преданная дружба писателя Мухтара Ауэзова и его ученика Каюма Мухамедханова помогла сохранить национальную культуру Казахстана.