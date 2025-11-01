#Народный юрист
Общество

Умер писатель и заслуженный деятель Казахстана Максат Таж-Мурат

умер казахстанский писатель Максат Таж-Мурат, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 11:59 Фото: facebook/jazushylar_odagy
Писатель, казахстанский журналист и литературовед Максат Таж-Мурат ушел из жизни на 68-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Министерство культуры и информации Республики Казахстан выразило глубокие соболезнования родным и близким, всем коллегам в связи с кончиной известного писателя Максата Анесовича Таж-Мурата.

"Кандидат филологических наук, заслуженый деятель Казахстана Максат Таж-Мурат на своем творческом и научном пути глубоко изучал казахское словесное искусство, внес значительный вклад в модернизацию исторической памяти нации, введение в научный оборот труда деятелей Алаша. Его исследования и художественные произведения занимают место в Золотом фонде духовности страны", – отметили в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что его поучительная жизнь, кропотливо работавшая в сфере образования, журналистики и литературы, стала нравственной школой для молодого поколения.

"Мы верим, что его яркий образ, добропорядочная личность и добросовестный труд во благо страны навсегда останутся в памяти народа", – отмечается в сообщении.

Максат Таж-Мурат родился в 1959 году в Атырауской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Позже писатель преподавал в этом учебном заведении.

Работал в республиканских СМИ, был главным редактором газеты "Ана тілі" и возглавлял русскоязычную версию журнала "Астана". Позднее руководил Научно-исследовательским институтом культуры.

Автор книг "Шангерей: творческая жизнь" (1998) и "Западная Алашорда: библиографическая словарная практика" (2003). Исследовал историю и наследие западного отдела Алашорды, писал о жизни и вкладе представителей движения Алаш.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Максата Таж-Мурата.

20 октября 2025 года стало известно о смерти заслуженного деятеля искусств РК Юрия Аравина. Министр культуры и информации Аида Балаева выразила соболезнования, подчеркнув, что казахстанская культура понесла тяжелую утрату.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
