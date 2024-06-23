Концертное платье певицы Адель повторила женщина для своей правнучки

Поклонница творчества певицы Адель решила сделать мини-копию ее раннего концертного платья для своей маленькой дочери, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что воссоздать мини-копию платья певицы взялась прабабушка маленькой Валентины. Для этого женщине потребовалось 48 часов. Впоследствии выяснилось, что домашний ажиотаж с платьем был вызван концертом певицы, который она дала 16 июня в Лас-Вегасе.

Именно в этом платье Валентина предстала перед мировой знаменитостью. На видео, которое разместила мама девочки Александра, видно, как певица мило поприветствовала малышку и даже предложила сделать совместное фото.

Сама же Адель выступала тем вечером в платье от модного дома Валентина Юдашкина.