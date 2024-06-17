Мировая звезда Адель выступила в платье российского модного дома

16 июня певица Адель на своем концерте в Лас-Вегасе выступила в платье от модного дома Валентина Юдашкина, сообщает Zakon.kz.

Британская певица отметила автора платья на своей странице в Instagram. В этот же день пресс-служба бренда одежды рассказала у себя в Telegram-канале об истории создания этого платья.

Оказалось, что стилист Адель вышла на связь с командой и предоставила параметры певицы. Одним из главных условий было – создание наряда в черном цвете. На работу у модного дома ушло два месяца. Все цветы на плате сделаны швеями вручную.

Фото: Instagram/adele, Instagram/ravieb

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