Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мировая звезда Адель выступила в платье российского модного дома

Мировая звезда Адель выступила в платье российского модного дома, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 08:47 Фото: Instagram/adele, Instagram/ravieb
16 июня певица Адель на своем концерте в Лас-Вегасе выступила в платье от модного дома Валентина Юдашкина, сообщает Zakon.kz.

Британская певица отметила автора платья на своей странице в Instagram. В этот же день пресс-служба бренда одежды рассказала у себя в Telegram-канале об истории создания этого платья.

Оказалось, что стилист Адель вышла на связь с командой и предоставила параметры певицы. Одним из главных условий было – создание наряда в черном цвете. На работу у модного дома ушло два месяца. Все цветы на плате сделаны швеями вручную.

Платье, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 08:47

Фото: Instagram/adele, Instagram/ravieb

Ранее 41-летняя МакSим очаровала поклонников снимками со дня рождения.

Читайте также

Выставка
Этнодизайнеры страны посетили Улытаускую область
Кино
Netflix показал трейлер фильма "Годзилла: Минус один"
Сериал
Сериал "Дом дракона" продлили на третий сезон
Алия Абди
Россия Великобритания 2024 год Бренды Знаменитости Одежда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
поддержавшие страны
К чему пришли страны на саммите мира по Украине
термометр
Сильная жара, ливень и град ожидается в Казахстане 17 июня
штормовое предупреждение
В Астане и 16 областях на понедельник объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: