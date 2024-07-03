Казахский балет покорил Словению

Знаменитая балетная труппа "Астана Опера" покорила сердца словенской публики на 72-м Международном летнем фестивале в Любляне. Казахстанский коллектив по приглашению организаторов фестиваля представил зрителям творение Арама Хачатуряна – балет "Спартак", который был исполнен 1 и 2 июля.

Это гастрольное выступление стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

"Спартак" – произведение, которое не нуждается в представлении. Выдающаяся музыка Хачатуряна, великолепная хореография легендарного балетмейстера Юрия Григоровича и глубина драматургии сделали его одной из жемчужин мирового балетного искусства.

Словенская публика, привыкшая к высокому уровню выступлений на Международном летнем фестивале, встретила казахстанских артистов с восторгом. Крупный зал Gallus Hall Культурного центра "Цанкарьев дом" был полон, более трех тысяч зрителей дарили артистам несмолкающие овации, аплодисменты не стихали долго после окончания спектаклей. Зрители были впечатлены не только техническим мастерством этуалей театра Бактияра Адамжана, Айгерим Бекетаевой, Мадины Унербаевой, но и глубокой эмоциональной составляющей, которую они смогли безукоризненно воплотить на сцене.

"Я был поражен тем, насколько четко и эмоционально артисты передали все нюансы балета "Спартак". Это была не просто хореография, это было настоящее театральное действо, где каждая деталь имела значение. Труппа "Астана Опера" доказала, что казахстанский балет находится на мировом уровне. Бактияр Адамжан и Мадина Унербаева – исполнители главных партий Спартака и Фригии – внесли свою уникальную интерпретацию в образы героев, что позволило зрителям погрузиться в трагическую историю восстания Спартака с новой силой. Айгерим Бекетаева – опытная балерина – умело воплотила образ коварной Эгины, харизму и артистизм демонстрировали Арман Уразов в партии Красса и Серик Накыспеков в роли Гладиатора", – прокомментировал выступление казахстанской труппы зритель из Любляны Янез Новак.

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

По мнению публики, "Спартак" стал апогеем этого престижного фестиваля.

"Великолепный спектакль, должен сказать, что приезжаю каждый год на Люблянский фестиваль, но этот балет – нечто совершенно особенное и отличающееся от всех других выступлений. Я очень рад быть здесь и должен сказать, что постановка и артисты балета, оркестр, все очень-очень красиво, на высочайшем уровне", – подчеркнул профессиональный танцовщик Марко Враньеш.

Выступление балетной труппы сопровождал Словенский филармонический оркестр и женский хор под руководством заслуженного деятеля Казахстана, дирижера театра "Астана Опера" маэстро Абзала Мухитдина. Оркестр безупречно передал всю мощь и драматизм музыки Хачатуряна, что создало неповторимую атмосферу. Знаменитая музыка отражала наиболее узнаваемые черты композитора через роскошные мелодические сцены и переплетение европейских и самобытных мелодий.

Первая скрипка Словенского филармонического оркестра Миран Колбл подчеркнул, что с нетерпением ждал выступления в этом проекте, так как ранее никогда не исполнял балет "Спартак" А. Хачатуряна.

"Маэстро Абзал Мухитдин – просто фантастический дирижер. Поэтому все мы были очень рады выступать под его управлением. Благодаря этим гастролям я стал изучать вашу страну, Казахстан, и Астану. Узнал много имен, посмотрел на видео новую оперную постановку, которая у вас есть. Смотрел фотографии города и был потрясен вашей столицей, немного стал изучать вашу историю. Прочитал информацию о вашей балетной труппе, и я счастлив, что мои ожидания оправдались, это были великолепные выступления, превосходные два спектакля", – восхитился Миран Колбл.

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

"Это было феноменально, мы наслаждались каждой минутой. Даже не могли поверить, как артисты балета могут так двигаться. Моя мама сказала, что они бросили вызов физике. Для меня это лучший балет, который я когда-либо видела, а я регулярно посещаю балетные спектакли с тех пор, как мне было, наверное, восемь лет. Так что это было действительно зрелищно. Артисты балета, сценография, мизансцены – это потрясающе, это искусство. И мужской состав артистов заслуживает отдельных восхищений. Я никогда не видела настолько идеальных танцовщиков-мужчин, каждый из них невероятен. Публика бурно аплодировала им, причем стоя, в середине, не дождавшись самого конца выступления, это что-то значит. Нечасто случается, чтобы спектакль вызывал у словенцев такие сильные эмоции. На самом деле этого обычно не происходит", – поделилась своими впечатлениями зрительница Кристина Робежник.

Чтобы посмотреть на труппу "Астана Опера", на фестиваль специально приехали супруги Ольга и Виктор Роот, семья казахстанцев, проживающих сейчас в Германии.

"Гордость берет за наших земляков! Артисты чудесные, музыка великолепная, ведущие солисты достойно справились со сложнейшей хореографией Григоровича, кордебалет демонстрировал слаженную работу, браво всем! Это большая заслуга художественного руководителя Алтынай Асылмуратовой, спасибо ей. Ну а Спартак Бактияр Адамжан – это настоящий бог на сцене!"

Накануне спектаклей в культурном центре в Любляне прошла пресс-конференция, посвященная гастролям казахстанской труппы, на ней выступила художественный руководитель балетной труппы "Астана Опера" Алтынай Асылмуратова. Мировая звезда балета отметила, что такую постановку может себе позволить только балетная компания с большим количеством артистов. "Очень важно высокое профессиональное качество исполнителей, не в каждой труппе можно найти артистов, на которых ложились бы данные партии", – подчеркнула Алтынай Асылмуратова.

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

Кроме того, спикерами также выступили маэстро А. Мухитдин, Б. Адамжан и М. Унербаева.

"Балет "Спартак" – один из лучших образцов мирового репертуара, он масштабный, эмоциональный. Конечно, это хореографическое полотно всегда производит большие впечатления на публику. Хотя я здесь сегодня выступала впервые, наша труппа уже была с гастролями на 71-м фестивале в Любляне, поэтому мы предстали уже перед публикой, которая успела полюбить наших артистов. Здесь прекрасная сцена, уверена, что она нас "приняла", – заключила Мадина Унербаева.

Дарко Брлек, художественный руководитель и директор Люблянского фестиваля, выразил благодарность балетной труппе "Астана Опера".

"Мы пригласили на фестиваль в Любляну балет "Спартак", одну из крупнейших и наиболее масштабных балетных постановок всех времен в мировом репертуаре. Я рад, что труппа "Астана Опера" приехала сюда. Это серьезный коллектив, в нем уделяется большое внимание всем артистам. И я также видел некоторые выступления в вашем театре в Астане. И сразу же понял, что у этого коллектива очень высокий уровень", – заметил Дарко Брлек.

Международный летний фестиваль в Любляне – одно из самых престижных культурных событий в Европе. Ежегодно на его сценах выступают выдающиеся артисты, музыканты и труппы со всего мира. Участие в этом фестивале является высоким признанием мастерства и таланта коллектива. Казахстанская труппа стала ярким украшением фестиваля, продемонстрировав высочайший уровень балетного искусства. Артисты в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм и внесли значительный вклад в культурный обмен между Казахстаном и Словенией.

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

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