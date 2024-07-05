Какие масштабные мероприятия ожидаются в Астане ко Дню столицы

6 июля в Казахстане отмечают День столицы. В честь этого праздника в Астане проходит около 100 разноплановых мероприятий.

Жителей и гостей города ждут концертные программы, фестивали, спортивные турниры и многое другое, передает официальный сайт городского акимата.

С 5 по 7 июля в столице проходит Международный фестиваль уличных театров "Театральная Евразия". В мероприятии принимают участие эстонские, польские, российские и казахстанские театральные коллективы и артисты.

6 июля в 11:00 пройдет парад участников Международного фестиваля уличных театров. Он начнется с Городской площади и завершит шествие в Центральном парке.

7 июля с 14:00 в Центральном парке пройдут театральные выступления участников фестиваля. В 17:00 – закрытие фестиваля.

6 июля в 20:00 в Амфитеатре состоится праздничный концерт "Астана – арман қала" с участием артистов Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева. В мероприятии примут участие известные деятели искусства и звезды эстрады Майра Ильясова, Канат и Света Айтбаева, Арайлым Рахимовна, Гульнур Оразымбетова, Зарина Омарова, Муратбек Хайролда, Фарида Жолдасова, Акимхан Маженов, Алтыншаш Мукатаева, а также DJ Dake и балет современного танца "ALEM".

6 июля в 11:00 и в 15:00 на окраинах города в жилых массивах пройдут концерты "Астана – жүрегім" для жителей и гостей столицы. На праздничном мероприятии выступят Мади Кадыров, Гульнур Оразымбетова, Досымжан Танатаров, Медет и Клара Салыковы, Бауыржан Исаев и другие звезды казахстанской эстрады. Места проведения праздничных концертов в жилых массивах:

Район "Алматы":

11:00 площадь спортивного центра "Sana" (ул. Кажымукан, 5);

площадь спортивного центра "Sana" (ул. Кажымукан, 5); 15:00 жилой массив "Промышленный";

Район "Байконыр" :

11:00 жилой массив "Өндіріс" ;

15:00 жилой массив "Кирпичный";

11:00 жилой массив "Өндіріс СМП";

11:00 жилой массив "Казгородок";

Район "Есиль":

11:00 жилой массив "Пригородный";

15:00 монумент "Байтерек";

Район "Нура":

В 11:00 жилой массив "Уркер";

В 15:00 парк Мереке.

Район "Сарыарка":

11:00 сквер "Коргалжын";

В 15:00 парк "Коктал";

В 11:00 жилой массив "Агрогородок".

6, 7 и 8 июля с 12:00 в Центральном парке для гостей и жителей города будет работать летний проект "Мегеке street". Это фестиваль семейного отдыха для горожан всех возрастов с мастер-классами и кинотеатром под открытым небом.

6 июля в 18:00 на площадке ЭКСПО состоится праздничный концерт под открытым небом OPEN AIR. На мероприятии выступят звезды отечественной эстрады Ninety one, Orda, Raim, Sadraddin, Kalifarniya, Nazima, Alpha, T'OI, Imzi, Курмаш Махан, Jazzdauren и другие артисты. По завершении концерта ориентировочно в 22:15 (22:30) планируется световое дрон-шоу "ASPAN".

Напомним, для шоу дронов в небо будут запущены 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов – пиротехнические дроны. Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники. Все визуальные эффекты будут синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов. Шоу будет организовано за счет спонсорских средств.

7 июля на площадке ЭКСПО состоится праздничное шоу-концерт, посвященный Дню домбры. Гости вечера: этно-фольклорный ансамбль "Қорқыт", группа "Made in KZ", Ибрагим Ескендир и детский творческий центр "Алтын Домбыра", группа "Assyl", Qalifarniya, Qanay, Актоты Болшова и другие артисты.

Ко Дню столицы запланированы масштабные спортивно-массовые мероприятия. Среди них самые крупные: республиканский отборочный турнир к 5-м Всемирным играм кочевников "Толағай алыптар сайысы", конные соревнования (конкур), республиканский турнир по байге "Елорда Кубогы", массовый забег "Ел жүрегі – Астана!", чемпионат по теннису среди любителей.

Наряду с крупными мероприятиями будут проводить турнир по волейболу среди жителей района "Байконыр", открытый турнир по асык ату "Астана сақасы" (мужчины, женщины), чемпионат по настольному теннису "Шоудаун" среди спортсменов с ограниченными возможностями, соревнования по национальным видам игр среди населения района "Сарыарка".