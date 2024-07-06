"Астана в моем сердце": как прошли праздничные мероприятия в столице

Сегодня казахстанцы отмечают 26-летие столицы. В честь праздника в Астане проходит около 100 различных мероприятий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Праздничная программа в честь Дня столицы началась в разных частях города с самого утра.

Фото: Zakon.kz

Несмотря на плохую погоду, жители уже в 11:00 начали собираться на площади возле городского акимата.

Фото: Zakon.kz

Тут начал свою работу международный фестиваль уличных театров "Театральная Евразия".

Фото: Zakon.kz

По словам автора фестиваля Эльмиры Щербаковой, уличные театры – это особая стилистика и свобода.

"Одни стационарные, которые ставят на площадке спектакли, а вторые – променад. Они не будут стоять на месте, вы сможете увидеть и поймать их в любом месте парка. Это будут очень удачные фотографии и впечатления на всю жизнь. Приглашаем каждого жителя и гостя столицы. Сегодня мы все актеры", – дополнила она.

Фото: Zakon.kz

После прошло шествие участников фестиваля по Арбату, и до самого вечера продлятся их выступления в Центральном парке. В мероприятии принимают участие эстонские, польские, российские и казахстанские театральные коллективы и артисты.

Фото: Zakon.kz

В это же время стартовали концерты "Астана – жүрегім" сразу в пяти районах столицы. Они проходили как в жилых массивах, так и на окраинах города.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

На праздничном мероприятии выступают звезды казахстанской эстрады. На концертных площадках можно было встретить Мади Кадырова, Гульнуру Оразымбетову, Досымжана Танатарова, Медета и Клару Салыкову, Бауыржана Исаева.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В центре города – возле монумента "Байтерек" – выступления начались во второй половине дня.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

К этому времени в Астане уже распогодилось и вышло солнце. Музыкальные выступления собрали очень много людей вокруг небольшой сцены.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Во время своего выступления певица Гульнура Оразымбетова спустилась со сцены, и в этот момент к ней начали подбегать по очереди дети, чтобы пожать ей руку или обняться.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

При этом артистка не прерывала выступление и продолжала петь, но уже в окружении детей.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В центральной части города сегодня музыка играет повсюду. Возле бульвара Нуржол можно встретить и оркестр, и уличных музыкантов из других городов.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Уже буквально через несколько часов в Астане пройдет световое шоу дронов на территории EXPO.