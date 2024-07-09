Впервые в Казахстане состоится концертное исполнение оперы "Вольный стрелок" на сцене "Астана Опера"

Знаковое событие ожидает жителей и гостей столицы 13 июля. На сцене "Астана Опера" впервые в Казахстане состоится концертное исполнение оперы "Вольный стрелок" Карла Марии фон Вебера, приуроченное к закрытию Международного фестиваля "Опералия" и XI театрального сезона "Астана Опера".

Дирижером и автором идеи этого проекта выступил главный дирижер театра, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК, маэстро Алан Бурибаев.

"Вольный стрелок" – одно из важнейших произведений раннего немецкого романтизма, ставшее символом национальной оперы Германии. Премьера состоялась в Берлине в 1821 году и сразу принесла композитору огромный успех.

"В театре "Астана Опера" эта опера будет исполнена впервые. Обращение к этой опере является важным шагом для труппы театра, желающей творчески расти и пробовать новые направления. В репертуаре театра есть национальные произведения, итальянские оперы, есть русская и французская оперы, однако немецкая опера до сих пор не была представлена. И этот вечер станет первым шагом в презентации столичной публике немецкого оперного репертуара". Главный дирижер театра Алан Бурибаев

Исполнение музыки "Вольного стрелка" в "Астана Опера" будет представлено в концертном формате, с оркестром, хором и солистами на сцене.

"Еще одна особенность этого вечера будет в том, что в одних и тех же ролях будет задействовано сразу несколько артистов. Я предложил нашим солистам такой подход для того, чтобы как можно больше певцов могли участвовать в новом для себя и для театра произведении. Так, в главной партии Макса можно будет услышать Саяна Исина, Рамзата Балакишиева, Мерея Кадырхана. В роли его невесты Агаты – Жупар Габдуллину, Бибигуль Жанузак, Назым Сагинтай, в образе ее кузины Энхен – Салтанат Ахметову, Айзаду Капонову, Мадину Исламову, в партии охотника Каспара – Шынгыса Расылхана, Валерия Селиванова, Ержана Саипова. А также Расула Жармагамбетова в партии охотника Килиана, Болата Есимханова в роли Святого Отшельника и Азата Малика в роли князя Оттокара. Кроме Каспара, Валерий Селиванов возьмет также на себя партию начальника княжеских егерей, Куно, а режиссер театра Николай Куликов воплотит в жизнь страшный образ Черного охотника Самиеля. Этот новый подход сближает предстоящий концерт с форматом гала-оперы. По сути, это и будет своеобразная гала-опера, специально для праздничного закрытия одиннадцатого сезона театра. Только на сей раз все концертные номера объединены одной общей темой сюжета и музыки "Вольного стрелка", – отметил маэстро.

Сюжет оперы основан на легенде о стрелке Максе, который ради победы в стрельбе и руки своей возлюбленной Агаты соглашается на сделку с нечистой силой. Макс участвует в состязании стрелков, но его преследуют неудачи. Его соперник Каспар предлагает ему отлить волшебные пули, всегда попадающие в цель. Оба противоречивых героя отправляются в проклятое место Волчью долину, чтобы провести там запретный ритуал. Знаменитейшая сцена в Волчьей долине является первоклассным оперным хоррором.

Таким образом, "Вольный стрелок" в "Астана Опера" обещает стать важным культурным событием, открывающим новую страницу в истории казахстанского оперного искусства. А также ярким завершением фестиваля "Опералия-2024" и театрального сезона "Астана Опера", которое оставит незабываемые впечатления у всех зрителей и любителей оперы.

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