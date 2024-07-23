Филипп Киркоров выбрался из каньона
Фото: Instagram/fkirkorov
Король российской эстрады Филипп Киркоров сообщил, что он в безопасности. Вместе со съемочной группой фильма "Братья" он смог выбраться из каньона в Краснодарском крае и добрался до отеля в Сочи, передает Zakon.kz.
Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.
"Нас доставили в целости и сохранности до Сочи, до нашего отеля. Все это закончилось сегодня", — сказал Киркоров. Он поблагодарил поклонников за переживания и спасателей за то, что они помогли ему и членам съемочной группы "выбраться из этих ущелий, из этих стихийных бедствий".
Ранее в своих соцсетях Киркоров сообщал, что застрял в каньоне вместе со съемочной группой. Река рядом с местом съемок поднялась до уровня 10 метров, уточнял он.
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