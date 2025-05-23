Филиппа Киркорова госпитализировали

Король российской эстрады Филипп Киркоров попал в больницу в Москве, сообщает Zakon.kz.

По информации Mash, он госпитализирован в отделение экстренной хирургии частной клиники из-за начавшихся осложнений после ожога на концерте в Санкт-Петербурге.

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, что процесс заживления ожога затянулся, пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета. В больнице Киркоров лежит уже две недели, медики борются за его здоровье.

При этом информация о том, что у поп-короля "разорвались импланты", была опровергнута.

25 апреля 2025 года во время концерта в питерском БКЗ "Октябрьский" Филипп Бедросович делал номер с фейерверками из спины, но в итоге получил ожог.

Филипп Киркоров уже несколько лет вплотную занимается своим образом – похудел, занялся спортом и прибегнул к пластической хирургии. Причем некоторые манипуляции певца с телом вызвали не восхищение, а критику. Например, в августе 2024 года Киркорова сравнили с Кириллом Терешиным ("Руки-базуки").