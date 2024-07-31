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Звезда сериала "Уэнздей" заявил, что приедет в Астану на Всемирные игры кочевников

Звезда сериала &quot;Уэнздей&quot; заявил, что приедет в Астану на Всемирные игры кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 20:02 Фото: gov.kz
Популярный канадский актер Перси Хайнс Уайт стал гостем фестиваля Comic Con в Астане и высказался о предстоящих V Всемирных играх кочевников, которые пройдут в столице в сентябре, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, у актера спросили, слышал ли он о Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре, и будет ли советовать посетить их своим знакомым.

"Да, я слышал об этом. Я считаю, что состязания всадников – это точно то, что полюбят американцы. И не знаю, почему его нет в Америке. У вас много интересных игр кочевников, таких как охота с ловчими птицами и много других игр, которых я пока не знаю. Да, конечно. Я точно приеду на Всемирные игры кочевников", – ответил Перси Хайнс Уайт.


Перси Хайнс Уайт – канадский актер, известный по ролям в таких фильмах, как "Рождественские страшилки" и "Удаленная местность", а также в сериалах "Между", "Одаренные" и "Уэнздей".

О том, как прошел первый день фестиваля Comic Con Astana, можно узнать здесь

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