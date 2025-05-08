Названа дата выхода финального сезона "Игры в кальмара"

Netflix назвал дату выхода третьего и заключительного сезона популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара", сообщает Zakon.kz.

Премьера новой главы истории состоится 27 июня 2025 года. События третьего сезона продолжаются после напряженных моментов второго сезона.

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Главный герой Ки Хун (Игрок №456) столкнется с последствиями неудачного восстания, предательства и потери близкого человека.

Внимание в сериале уделят персонажу Ин Хо, который столкнется с загадочными VIP-персонами, пока его брат Чжун Хо ведет тайное расследование, не подозревая о предателе в своих рядах.

В 2022 году сериал стал первым азиатским сериалом, получившим премию "Эмми" за лучшую режиссуру драматического сериала.

Ранее мы писали о том, что 29 мая 2025 года на медиасервисе MEGOGO состоится премьера третьего сезона сериала "И просто так…". Он включает 12 серий и будет представлен с оригинальной звуковой дорожкой, а также с русской и украинской озвучкой.