Появились кадры нового клипа Димаша Кудайбергена

Димаш Кудайберген снимает новый клип. Для съемок были выбраны живописные места Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 20 августа в Министерстве туризма и спорта, которое поддержало проект артиста, будет представлена новая музыкальная композиция, посвященная природным и культурным сокровищам Казахстана.

Съемки клипа прошли в популярных туристских локациях: Чарынский каньон, Кольсайские озера, пещера Акмечеть, музей-заповедник "Азрет-Султан", а также урочище Бозжыра, долина Торыш и другие.

Фото: Минтуризма РК

В клипе также намерены показать кадры из национальных парков "Бурабай", "Катон-Карагай", "Алтын-Емел", "Жонгар-Алатау".

"Этот проект позволит не только привлечь внимание к уникальным красотам Казахстана, но и подарить зрителям возможность по-новому увидеть нашу страну через призму искусства. Мы надеемся, что благодаря этому клипу многие откроют для себя Казахстан как место с богатым культурным наследием и неповторимой природой", – отметил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

Фото: Минтуризма РК

Проект призван продвигать туризм Казахстана среди широкой аудитории фанатов артиста, а также познакомить их с природным и культурным наследием страны.

"Димаш – идеальная личность для роли посла туризма Казахстана. Многие люди узнают о Казахстане благодаря Димашу", – отметили в фанклубе артиста в Китае.

В начале августа 2024 года на Гала-концерте проекта I am a Singer в Китае Димаш Кудайберген представил новую песню Angel love.