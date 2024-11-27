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Новый клип Димаша Кудайбергена о красотах Казахстана сразил поклонников

Новый клип Димаша Кудайбергена о красотах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 10:47 Фото: YouTube/Dimash Qudaibergen
27 ноября 2024 года казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген представил новый клип, сообщает Zakon.kz.

Видео было снято на песню "Киелі мекенім".

"Новый музыкальный труд посвящен удивительной красоте моей Родины! В клипе мы попытались передать уникальные природные ландшафты и богатую культуру Казахстана. Я уверен, что Казахстан станет центром притяжения для путешественников со всего мира. Делитесь своими впечатлениями о клипе и не забывайте: красота вокруг нас!" – написал певец в Instagram.

Отметим, что за 40 минут клип набрал более 4 тыс. просмотров, почти 1,5 тыс. лайков и сотни восторженных комментариев:

  • Смотрю и поражаюсь: Димаш – это сама природа Казахстана. Как же он хорош в ней, как естественен!!!Совершенно роскошное видео!!! Спасибо огромное всем, кто над ним работал!
  • Вот это клип! Обалденная песня и клип под стать.
  • Зажгли не по-детски! А Димаш как смотрится на коне! Какая красота! Виды сказочные! А костер на фоне темноты,а кобыз в руках Ди... аж дыхание перехватило во время просмотра! Красиво, могуче, рискованно... Фух, до сих пор выдохнуть не могу... перед глазами калейдоскоп этих потрясающих кадров!
  • Сплошной драйв! Сколько энергии! Просто огонь! А парень на коне похож на Димаша! Или Димаш и это может!!!? Класс! Достойнейший сын своего народа!
  • Шикарноооооо!!!! Димаш шикарен, Мансур тоже шикарен! Все шикарно!!!
  • Вау!!!!! Огонь! Такая мощная энергия!!!! Природа Казахстана очень разнообразна и прекрасна! Потрясающий клип! Очень круто!

Отметим, что анонсировали этот клип Димаша Кудайбергена еще в августе 2024 года. Тогда сообщалось, что съемки клипа прошли в популярных туристских локациях: Чарынский каньон, Кольсайские озера, пещера Акмечеть, музей-заповедник "Азрет-Султан", а также урочище Бозжыра, долина Торыш и других.

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