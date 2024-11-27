Новый клип Димаша Кудайбергена о красотах Казахстана сразил поклонников

27 ноября 2024 года казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген представил новый клип, сообщает Zakon.kz.

Видео было снято на песню "Киелі мекенім".

"Новый музыкальный труд посвящен удивительной красоте моей Родины! В клипе мы попытались передать уникальные природные ландшафты и богатую культуру Казахстана. Я уверен, что Казахстан станет центром притяжения для путешественников со всего мира. Делитесь своими впечатлениями о клипе и не забывайте: красота вокруг нас!" – написал певец в Instagram.

Отметим, что за 40 минут клип набрал более 4 тыс. просмотров, почти 1,5 тыс. лайков и сотни восторженных комментариев:

Смотрю и поражаюсь: Димаш – это сама природа Казахстана. Как же он хорош в ней, как естественен!!!Совершенно роскошное видео!!! Спасибо огромное всем, кто над ним работал!

Вот это клип! Обалденная песня и клип под стать.

Зажгли не по-детски! А Димаш как смотрится на коне! Какая красота! Виды сказочные! А костер на фоне темноты,а кобыз в руках Ди... аж дыхание перехватило во время просмотра! Красиво, могуче, рискованно... Фух, до сих пор выдохнуть не могу... перед глазами калейдоскоп этих потрясающих кадров!

Сплошной драйв! Сколько энергии! Просто огонь! А парень на коне похож на Димаша! Или Димаш и это может!!!? Класс! Достойнейший сын своего народа!

Шикарноооооо!!!! Димаш шикарен, Мансур тоже шикарен! Все шикарно!!!

Вау!!!!! Огонь! Такая мощная энергия!!!! Природа Казахстана очень разнообразна и прекрасна! Потрясающий клип! Очень круто!

Отметим, что анонсировали этот клип Димаша Кудайбергена еще в августе 2024 года. Тогда сообщалось, что съемки клипа прошли в популярных туристских локациях: Чарынский каньон, Кольсайские озера, пещера Акмечеть, музей-заповедник "Азрет-Султан", а также урочище Бозжыра, долина Торыш и других.