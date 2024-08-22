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Казахстанские рэперы сняли клип на производственном предприятии в Темиртау

Клип, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 01:00 Фото: Instagram/w.askhat.w
21 августа исполнители Shiza и Bakr выпустили новый клип на их совместный трек "TER", сообщает Zakon.kz.

Видео снял режиссер Георгий Каракешишян. Особенность клипа в том, что он впервые был снят на закрытой территории, а именно – в городе Темиртау на известном металлургическом комбинате. Видимо это обусловлено тем, что название песни переводится как "Пот", а уж там жарко, пожалуй, как нигде больше.

Креативным продюсером выступил Куаныш Бейсек.

Также в этом месяце ACE из Ninety One выпустил дебютный клип на трек "Okpeleme".

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Казахстан Темиртау Qarmet 2024 год Клипы Рэп-музыка Казахстанский шоу-бизнес Металлургия
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