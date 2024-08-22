Рэперы сняли клип на производственном предприятии в Темиртау

21 августа исполнители Shiza и Bakr выпустили новый клип на их совместный трек "TER", сообщает Zakon.kz.

Видео снял режиссер Георгий Каракешишян. Особенность клипа в том, что он впервые был снят на закрытой территории, а именно – в городе Темиртау на известном металлургическом комбинате. Видимо, это обусловлено тем, что название песни переводится как "Пот", а уж там жарко, пожалуй, как нигде больше.

Креативным продюсером выступил Куаныш Бейсек.

Также в этом месяце ACE из Ninety One выпустил дебютный клип на трек "Okpeleme".