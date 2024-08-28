Известная казахстанская группа выпустила клип после долгого перерыва

На днях группа ORDA представила клип на трек "UDAI", сообщает Zakon.kz.

Режиссером выступил Арман Кожатай. Спустя долгие годы вместе с новыми треками ORDA отправится в первое за 24 года турне по Казахстану.

Пока анонсировано четыре сентябрьских концерта по городам Западного Казахстана.