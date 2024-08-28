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Известная казахстанская группа выпустила клип после долгого перерыва

Клип, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 07:25 Фото: Instagram/ordatoby
На днях группа ORDA представила клип на трек "UDAI", сообщает Zakon.kz.

Режиссером выступил Арман Кожатай. Спустя долгие годы вместе с новыми треками ORDA отправится в первое за 24 года турне по Казахстану.

Пока анонсировано четыре сентябрьских концерта по городам Западного Казахстана.

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