Известная казахстанская группа выпустила клип после долгого перерыва
Фото: Instagram/ordatoby
На днях группа ORDA представила клип на трек "UDAI", сообщает Zakon.kz.
Режиссером выступил Арман Кожатай. Спустя долгие годы вместе с новыми треками ORDA отправится в первое за 24 года турне по Казахстану.
Пока анонсировано четыре сентябрьских концерта по городам Западного Казахстана.
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