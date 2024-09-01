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Селена Гомес спровоцировала слухи о помолвке с другом Бибера

Селена Гомес, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 14:49 Фото: Instagram/selenagomez
Певица и актриса Селена Гомес спровоцировала волну слухов о своей помолвке с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко, сообщает Zakon.kz.

По информации портала TMZ, папарацци засняли исполнительницу в Лос-Анджелесе, на безымянном пальце правой руки у Гомес было золотое кольцо.

"Певица пыталась скрыть украшение во время съемки. Она прятала его за очками, телефоном и пакетом чипсов. Однако по итогу кольцо все равно попало в кадр", – пишет портал.

21 августа 2024 года стало известно, что Селена Гомес подписалась на агентство CMG Weddings & Events, которое организует свадьбы в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Долине Напа, в TikTok. До этого артистка опубликовала фото с возлюбленным, прикрыв безымянный палец правой руки смайликом в виде сердца.

В декабре 2023 года Селена Гомес объявила о том, что встречается с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко.

В январе 2024 года американская певица и актриса Селена Гомес призналась, что планирует выпустить еще один альбом, а затем завершить свою карьеру исполнительницы.

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