Певица, актриса Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера и рэпера Бенни Бланко, сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала в Instagram фото и видео со свадьбы в винтажном стиле, поделившись радостным моментом с подписчиками. На кадрах — белое платье, букет в руках невесты и праздничная атмосфера, наполненная музыкой и улыбками. 33-летняя Селена Гомес подписала пост лаконично: "9.27.25", добавив белые сердечки.





37-летний Бенни Бланко не удержался и в комментариях назвал Селену своей женой, поставив финальную точку в их истории ожидания свадьбы.

Друзья, коллеги и тысячи поклонников пары поспешили поздравить молодоженов, пожелав им счастья и долгой совместной жизни в комментариях.

Бенни Бланко сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной в декабре 2024 года.

