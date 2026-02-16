Скончался известный американский актер Роберт Дюваль

Американский актер и режиссер Роберт Дюваль, известный по фильмам "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня", скончался в возрасте 95 лет, передает Zakon.kz.

Как сообщает 16 февраля 2026 года журнал Hollywood Reporter, актер скончался в воскресенье у себя дома на ранчо в штате Вирджиния. Ему было 95 лет.

По словам супруги актера Лусианы Педрасы, страсть к профессии у Дюваля сочеталась с искренней любовью к своим персонажам и стремлением передать правду человеческого характера.

"Для мира он был лауреатом "Оскара", режиссером, рассказчиком историй. Для меня он был всем", – говорится в ее заявлении.

Дюваль прославился ролями в культовых фильмах "Крестный отец" и "Крестный отец 2", а также в картинах "Апокалипсис сегодня", "Великий Сантини", "Одинокий голубь" и "Апостол". Его актерские работы отличались глубиной и внутренней силой, а созданные им образы вошли в историю мирового кинематографа.

За роль спивающегося кантри-певца в фильме "Нежное милосердие" Дюваль был удостоен премии "Оскар". Всего актер семь раз номинировался на эту награду.

8 января 2026 года не стало казахстанского актера Мурата Бисенбина, исполнившего роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир".