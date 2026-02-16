#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.97
583.77
6.39
Культура и шоу-бизнес

Скончался известный американский актер Роберт Дюваль

Роберт Дювалл на трибуне , фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 23:42 Фото: facebook/Robert Duvall
Американский актер и режиссер Роберт Дюваль, известный по фильмам "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня", скончался в возрасте 95 лет, передает Zakon.kz.

Как сообщает 16 февраля 2026 года журнал Hollywood Reporter, актер скончался в воскресенье у себя дома на ранчо в штате Вирджиния. Ему было 95 лет.

По словам супруги актера Лусианы Педрасы, страсть к профессии у Дюваля сочеталась с искренней любовью к своим персонажам и стремлением передать правду человеческого характера.

"Для мира он был лауреатом "Оскара", режиссером, рассказчиком историй. Для меня он был всем", – говорится в ее заявлении.

Дюваль прославился ролями в культовых фильмах "Крестный отец" и "Крестный отец 2", а также в картинах "Апокалипсис сегодня", "Великий Сантини", "Одинокий голубь" и "Апостол". Его актерские работы отличались глубиной и внутренней силой, а созданные им образы вошли в историю мирового кинематографа.

За роль спивающегося кантри-певца в фильме "Нежное милосердие" Дюваль был удостоен премии "Оскар". Всего актер семь раз номинировался на эту награду.

8 января 2026 года не стало казахстанского актера Мурата Бисенбина, исполнившего роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир". 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Умер оскароносный актер и режиссер Роберт Редфорд
20:14, 16 сентября 2025
Умер оскароносный актер и режиссер Роберт Редфорд
Умер известный канадский аниматор Роберт Верралл
00:31, 20 января 2025
Умер известный канадский аниматор Роберт Верралл
Ушел из жизни известный актер Александр Тютрюмов
15:31, 07 мая 2023
Ушел из жизни известный актер Александр Тютрюмов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В России оценили сенсационную победу Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
00:15, 17 февраля 2026
В России оценили сенсационную победу Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
"У меня намного больше нервов потрачено": Урманов – о победе Шайдорова на ОИ-2026
23:34, 16 февраля 2026
"У меня намного больше нервов потрачено": Урманов – о победе Шайдорова на ОИ-2026
"Куаныш" обыграл "Алматы" в III туре женской Национальной лиги по волейболу
23:04, 16 февраля 2026
"Куаныш" обыграл "Алматы" в III туре женской Национальной лиги по волейболу
В России отреагировали на олимпийское "золото" Михаила Шайдорова
22:38, 16 февраля 2026
В России отреагировали на олимпийское "золото" Михаила Шайдорова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: