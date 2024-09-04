77-летний Элтон Джон частично потерял зрение

Фото: Instagram/eltonjohn

Один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании Элтон Джон частично потерял зрение из-за глазной инфекции. Об этом артист известил своих поклонников через заявление в Instagram, сообщает Zakon.kz.

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