77-летний Элтон Джон частично потерял зрение
Фото: Instagram/eltonjohn
Один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании Элтон Джон частично потерял зрение из-за глазной инфекции. Об этом артист известил своих поклонников через заявление в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Пианист уточнил, что перенес острую инфекцию глаз лето.
"Теперь, к сожалению, одним глазом я могу видеть лишь частично. Мне становится лучше, но этот процесс идет очень медленно".Элтон Джон
Далее композитор уточнил, для восстановления зрения в пораженном глазу понадобится какое-то время.
В заключении певец рассказал, что летом восстанавливался дома.
Армия преданных фанатов пожелала скорейшего выздоровления любимому исполнителю.
Стоит отметить, что прощальный тур Элтона Джона, проходивший в 2018-2023 годах, стал самым кассовым концертным туром в истории.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript