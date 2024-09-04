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77-летний Элтон Джон частично потерял зрение

Элтон Джон частично ослеп, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 10:04 Фото: Instagram/eltonjohn
Один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании Элтон Джон частично потерял зрение из-за глазной инфекции. Об этом артист известил своих поклонников через заявление в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Пианист уточнил, что перенес острую инфекцию глаз лето.

"Теперь, к сожалению, одним глазом я могу видеть лишь частично. Мне становится лучше, но этот процесс идет очень медленно".Элтон Джон

Далее композитор уточнил, для восстановления зрения в пораженном глазу понадобится какое-то время.

В заключении певец рассказал, что летом восстанавливался дома.

Армия преданных фанатов пожелала скорейшего выздоровления любимому исполнителю.

Стоит отметить, что прощальный тур Элтона Джона, проходивший в 2018-2023 годах, стал самым кассовым концертным туром в истории.

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