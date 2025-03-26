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Культура и шоу-бизнес

78-летний Элтон Джон обратился к поклонникам

78-летний Элтон Джон обратился к поклонникам, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 11:24 Фото: Instagram/eltonjohn
Известный британский певец, пианист и композитор Элтон Джон накануне, 25 марта 2025 года, отметил день рождения. Артисту исполнилось 78 лет. Этому важному дню именинник посвятил пост-благодарность в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Обращение к поклонникам один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании начал со слов: "Спасибо всем за прекрасные поздравления с днем ​​рождения".

"Я провел этот день в окружении друзей и семьи, чувствуя себя невероятно любимым и благодарным. Ваши сообщения значат для меня очень много – спасибо вам за все, всегда", – написал Элтон сегодня, 26 марта, опубликовав свое фото.

Подписчики из разных уголков планеты, которых у Джона более 5 млн, вновь осыпали своего кумира поздравлениями, назвав его легендой:

  • "С днем рождения, сэр".
  • "С днем рождения, моя любовь".
  • "Поздравляю тебя, мой музыкальный кумир".
  • "С днем рождения, моя живая легенда. Я люблю тебя".

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 11:24
Элтон Джон откровенно рассказал об утраченных органах

В сентябре 2024 года стало известно, что Элтон Джон частично потерял зрение из-за глазной инфекции. А в декабре того же года 77-летний музыкант рассказал, что практически полностью потерял зрение.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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