78-летний Элтон Джон обратился к поклонникам
Фото: Instagram/eltonjohn
Известный британский певец, пианист и композитор Элтон Джон накануне, 25 марта 2025 года, отметил день рождения. Артисту исполнилось 78 лет. Этому важному дню именинник посвятил пост-благодарность в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.
Обращение к поклонникам один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании начал со слов: "Спасибо всем за прекрасные поздравления с днем рождения".
"Я провел этот день в окружении друзей и семьи, чувствуя себя невероятно любимым и благодарным. Ваши сообщения значат для меня очень много – спасибо вам за все, всегда", – написал Элтон сегодня, 26 марта, опубликовав свое фото.
Подписчики из разных уголков планеты, которых у Джона более 5 млн, вновь осыпали своего кумира поздравлениями, назвав его легендой:
- "С днем рождения, сэр".
- "С днем рождения, моя любовь".
- "Поздравляю тебя, мой музыкальный кумир".
- "С днем рождения, моя живая легенда. Я люблю тебя".
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