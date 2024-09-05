Любимая женщина Роналду получила награду за свой фильм
Фото: Instagram/georginagio
3 сентября возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес была отмечена на Венецианском кинофестивале, сообщает Zakon.kz.
Так, аргентинская модель получила премию "Женщина года" за документальный фильм "Я – Джорджина", продюсером которого она и выступала. Об этом пишет Dayli Mail.
Для выхода на ковровую дорожку 30-летняя Джорджина облачилась в шифоновое платье с разрезом до бедра. Свой образ она дополнила цветочным ожерельем и туфлями на каблуках с ремешками.
Фото: Instagram/georginagio
Данная премия была организована 20 лет назад для поддержки и мотивации женщин с помощью еженедельного журнала Diva E Donna под руководством Анджело Асколи.
Днями ранее стало известно, что американская супермодель Тайра Бэнкс примет участие в показе бренда Victoria’s Secret.
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