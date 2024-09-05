Любимая женщина Роналду получила награду за свой фильм

3 сентября возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес была отмечена на Венецианском кинофестивале, сообщает Zakon.kz.

Так, аргентинская модель получила премию "Женщина года" за документальный фильм "Я – Джорджина", продюсером которого она и выступала. Об этом пишет Dayli Mail.

Для выхода на ковровую дорожку 30-летняя Джорджина облачилась в шифоновое платье с разрезом до бедра. Свой образ она дополнила цветочным ожерельем и туфлями на каблуках с ремешками.

Фото: Instagram/georginagio

Данная премия была организована 20 лет назад для поддержки и мотивации женщин с помощью еженедельного журнала Diva E Donna под руководством Анджело Асколи.

Днями ранее стало известно, что американская супермодель Тайра Бэнкс примет участие в показе бренда Victoria’s Secret.