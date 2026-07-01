Любимая женщина Роналду запустила свой бизнес

Возлюбленная легендарного футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес запустила свой бренд одежды, сообщает Zakon.kz.

Судя по ее последним публикациям в соцсетях и специально созданного бизнес-аккаунта в Instagram, женщина намерена выпускать простые спортивные костюмы для перелетов первым классом. В коллекции уже около 90 вещей. Это топы, леггинсы и штаны разных цветов.

По задумке основательницы бренда, он должен конкурировать с маркой одежды Ким Кардашьян. Стоить все в среднем будет по 100 долларов.

Между тем на полях ЧМ-2026 продолжают бушевать нешуточные страсти. 2 июля сборная Англии стала восьмым участником 1/8 финала, обыграв ДР Конго.