Любимая женщина Роналду запустила свой бизнес
Фото: Instagram/georginagio
Возлюбленная легендарного футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес запустила свой бренд одежды, сообщает Zakon.kz.
Судя по ее последним публикациям в соцсетях и специально созданного бизнес-аккаунта в Instagram, женщина намерена выпускать простые спортивные костюмы для перелетов первым классом. В коллекции уже около 90 вещей. Это топы, леггинсы и штаны разных цветов.
По задумке основательницы бренда, он должен конкурировать с маркой одежды Ким Кардашьян. Стоить все в среднем будет по 100 долларов.
Между тем на полях ЧМ-2026 продолжают бушевать нешуточные страсти. 2 июля сборная Англии стала восьмым участником 1/8 финала, обыграв ДР Конго.
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