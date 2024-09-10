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Тимати подарил своей матери квартиру в Москве

Тимати подарил своей матери квартиру в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 19:50 Фото: Instagram/timatiofficial
Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и его брат подарили своей матери квартиру в Москве, сообщает Zakon.kz.

О неожиданном и неординарном для нее подарке рассказала Симона Юнусова в своем Instagram.

"Мы вернулись с Алисой со съемок из Нижнего Новгорода, сын написал, что ему срочно надо со мной увидеться. У подъезда нас встречал второй сын, он подарил сумку моего любимого зеленого цвета и невзначай поинтересовался, как она открывается. Я открыла, а там лежали ключи от квартиры… Теперь мы все будем жить рядом!!!" – написала мама рэпера. 

В своей прежней 80-метровой квартире на проспекте Мира Симона Юнусова прожила 47 лет. Она рассказала, что после "хрущевки", в которой она провела свое детство, новое жилье показалось ей огромным. Здесь она вырастила сыновей, а после того как они уехали, провела перепланировку и стала жить одна.

"У меня выросли хорошие сыновья, которыми можно гордиться! Не спрашивайте, как воспитать таких, сама не знаю, так получилось", – поделилась она.

Мама рэпера также обрадовалась тому факту, что новая квартира располагается неподалеку от дома самого Тимати.


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