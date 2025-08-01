Исполнительница главной роли в фильме "Томирис" временно покинула Казахстан

Казахстанская актриса Альмира Турсын, получившая широкую известность, сыграв главную роль в фильме "Томирис", устроила себе отпуск во Вьетнаме, сообщает Zakon.kz.

О том, что 34-летняя актриса временно покинула Казахстан, стало известно из ее Instagram. На своей странице Альмира уже опубликовала серию пляжных снимков.

"Отпускное настроение продолжается! Уже в третий раз во Вьетнаме! Мне здесь красиво и спокойно! Нравится климат, море, добрые люди, сервис, соотношение цены и качества!", – написала Турсын под публикацией 1 августа 2025 года.

Фолловеры восхитились красотой Альмиры и закидали ее комплиментами:

"Томирис".

"Так красиво".

"Естественная красота!"

"Какая же красивая! Как ни крути, женщина в естественном своем обличии великолепна всегда".

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11 сентября 2024 года Альмира Турсын разместила нежный видеоролик в белом свадебном платье, никак не подписав его. Поклонники пришли к выводу, что актриса вышла замуж. Позднее выяснилось, что свадьба на самом деле была сыграна в кино, а ее "мужем" стал актер Дастен Шакиров. Актеры сыграли главные роли в фильме "Моя половина".