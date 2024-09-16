Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Умер 70-летний брат Майкла Джексона

Умер 70-летний брат Майкла Джексона, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 11:57 Фото: Instagram/poppa3t
В возрасте 70 лет умер американский певец и музыкант, наиболее известный как участник группы The Jackson, Тито Джексон. Он был родным братом короля поп-музыки Майкла Джексона, сообщает Zakon.kz.

Печальную новость для поклонников творчества сообщил Стив Мэннинг, друг семьи. Как отмечено в публикации издания Variety, пока причина смерти официально не установлена.

Тито был участником легендарной группы The Jackson 5 вместе с братьями Джеки, Джермейном, Марлоном и Майклом, который умер в 2009 году.

Группа The Jackson 5 является одним из величайших феноменов популярной музыки начала 70-х годов. Они стали первой в истории группой, чьи первые четыре сингла ("I Want You Back", "ABC", "The Love You Save", and "I’ll Be There") возглавили вершину Американского Чарта.

Примечательно, что четыре дня назад Тито оставил публикацию на странице в Instagram. Тогда он рассказал, что посетил мемориал Майкла Джексона, стихийно созданный его поклонниками в Мюнхене.

В комментариях подписчики выражают соболезнования и благодарят за удивительное музыкальное наследие.

Брат Тито Майкл Джексон – один из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки", обладатель 15 премий "Грэмми" скончался 25 июня 2009 года.

Альбом Джексона 1982 года Thriller остается самым продаваемым альбомом всех времен.

Кроме того, Джексон популяризировал сложные для исполнения танцевальные техники – такие как "робот" и "лунная походка".

В 2023 году журнал Forbes назвал Джексона самой высокооплачиваемой умершей знаменитостью.

Анастасия Московчук
США 2024 год Музыканты Музыка Поп-музыка Знаменитости
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шоу
Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной
Еще одно покушение было совершено на Дональда Трампа
Стрельба произошла возле Дональда Трампа
Луна, космос, Земля
У Земли появится еще одна Луна
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: