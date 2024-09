Умер 70-летний брат Майкла Джексона

В возрасте 70 лет умер американский певец и музыкант, наиболее известный как участник группы The Jackson, Тито Джексон. Он был родным братом короля поп-музыки Майкла Джексона, сообщает Zakon.kz.

Печальную новость для поклонников творчества сообщил Стив Мэннинг, друг семьи. Как отмечено в публикации издания Variety, пока причина смерти официально не установлена.

Тито был участником легендарной группы The Jackson 5 вместе с братьями Джеки, Джермейном, Марлоном и Майклом, который умер в 2009 году.

Группа The Jackson 5 является одним из величайших феноменов популярной музыки начала 70-х годов. Они стали первой в истории группой, чьи первые четыре сингла ("I Want You Back", "ABC", "The Love You Save", and "I’ll Be There") возглавили вершину Американского Чарта.

Примечательно, что четыре дня назад Тито оставил публикацию на странице в Instagram. Тогда он рассказал, что посетил мемориал Майкла Джексона, стихийно созданный его поклонниками в Мюнхене.

В комментариях подписчики выражают соболезнования и благодарят за удивительное музыкальное наследие.

Брат Тито Майкл Джексон – один из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки", обладатель 15 премий "Грэмми" скончался 25 июня 2009 года.

Альбом Джексона 1982 года Thriller остается самым продаваемым альбомом всех времен.

Кроме того, Джексон популяризировал сложные для исполнения танцевальные техники – такие как "робот" и "лунная походка".

В 2023 году журнал Forbes назвал Джексона самой высокооплачиваемой умершей знаменитостью.