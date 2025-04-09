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Культура и шоу-бизнес

"Двойник" Мурата Насырова найден в Казахстане

&quot;Двойник&quot; Мурата Насырова найден в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 19:49 Фото: wikimedia
Пользователи Сети заметили, что казахстанский актер, режиссер и актер дубляжа Чингиз Капин невероятно похож на российского эстрадного певца Мурата Насырова, сообщает Zakon.kz.

А все дело в том, что несколько дней назад 38-летний казахстанец опубликовал видео, в котором "спел" хит Насырова "Я – это ты".

"Похож?" – спросил Капин у своих подписчиков.

Ответа Чингизу долго ждать не пришлось. Большинство фолловеров написали, что сперва подумали, что перед ними Мурат Насыров:

  • "Да!"
  • "Очень похож".
  • "Ты его оживил в наших сердцах".
  • "О Боже, я подумала, что он Мурат Насыров".
  • "Срочно снять фильм с Муратом Насыровым".
  • "Офигеть, именно таким я его и запомнила, когда он к нам в Атырау приезжал в 2001 году".

Некоторые из поклонников напомнили Капину, что он невероятно похож и на свою коллегу – актрису Асель Сагатову:

  • "Как ни крути, но это не Насыров. Со всех сторон Асель Сагатова".
  • "Очень похож! Как можно быть двойником одновременно и Насырова, и Асель Сагатовой?"

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 19:49
"Двойник" Димаша Кудайбергена спел его песню в Чили

Напомним, Мурат Насыров погиб в ночь на 20 января 2007 года. Он упал с балкона своей московской квартиры. Ему было 37 лет.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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