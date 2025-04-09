"Двойник" Мурата Насырова найден в Казахстане
Фото: wikimedia
Пользователи Сети заметили, что казахстанский актер, режиссер и актер дубляжа Чингиз Капин невероятно похож на российского эстрадного певца Мурата Насырова, сообщает Zakon.kz.
А все дело в том, что несколько дней назад 38-летний казахстанец опубликовал видео, в котором "спел" хит Насырова "Я – это ты".
"Похож?" – спросил Капин у своих подписчиков.
Ответа Чингизу долго ждать не пришлось. Большинство фолловеров написали, что сперва подумали, что перед ними Мурат Насыров:
- "Да!"
- "Очень похож".
- "Ты его оживил в наших сердцах".
- "О Боже, я подумала, что он Мурат Насыров".
- "Срочно снять фильм с Муратом Насыровым".
- "Офигеть, именно таким я его и запомнила, когда он к нам в Атырау приезжал в 2001 году".
Некоторые из поклонников напомнили Капину, что он невероятно похож и на свою коллегу – актрису Асель Сагатову:
- "Как ни крути, но это не Насыров. Со всех сторон Асель Сагатова".
- "Очень похож! Как можно быть двойником одновременно и Насырова, и Асель Сагатовой?"
Материал по теме
"Двойник" Димаша Кудайбергена спел его песню в Чили
Напомним, Мурат Насыров погиб в ночь на 20 января 2007 года. Он упал с балкона своей московской квартиры. Ему было 37 лет.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript